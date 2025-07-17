Український нішевий бренд PARFUM BÜRO | M-collections презентував 4 нові аромати

Український нішевий бренд PARFUM BÜRO | M-collections презентував 4 нові аромати

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17 липня, 12:30

10 липня в бутику PARFUM BÜRO на Софійській площі в Києві відбувся закритий благодійний вечір — прем’єра нової колекції ароматів українського бренду PARFUM BÜRO | M‑collections.

У центрі події — чотири нові аромати, створені засновником бренду Дмитром Слесарєвим у співпраці з італійським парфумером Мауріціо Черіццо. Всі композиції об’єднує спільна ідея: жага до життя, відновлення смаку кожного дня та натхнення долати щоденні виклики.

Дмитро Слесарєв

Дмитро Слесарєв

Головним акцентом вечора став аромат SAIL SERENITY — новинка колекції M1 (Mood), присвяченої настроям. Морська фруктова акватика, що передає мить безтурботного щастя. Його доповнив легкий і весняний SPRING FEVER.

Колекція M2 (Message), яка досліджує здатність аромату передавати послання, поповнилась двома новими парфумами з грайливими назвами — 2delicious2U (грайлива гурманіка про пристрасть, що притягує й відштовхує водночас) та easy peasy lemon squeezy — цитрусова експресія з глибиною, що ховається під маскою легкості.

Важливою частиною події стала благодійна ініціатива на підтримку проєкту Тати Кеплер "Птахи". Разом із Дмитром Слесарєвим Тата презентувала нову колекцію, поділилася своїми емоціями у властивій їй поетичній манері, передаючи настрій і враження від нових ароматів.

Тата Кеплер

Тата Кеплер

Офіційну частину завершив благодійний аукціон, де лотом стала ілюстрація української художниці Ярини Саєнко, спеціально створена для аромату SAIL SERENITY. Лот придбав письменник Гарик Корогодський. В рамках благодійної ініціативи також було передано частину коштів з продажу ароматів за вечір. Тож, загалом ініціатива зібрала понад 200 000 грн, які спрямовано на закупівлю медичного обладнання для 3-ої штурмової бригади в межах проєкту "Птахи".

Гарік Корогодський

Гарік Корогодський

Музичний супровід забезпечила чарівна вокалістка Анна Кіндзерська у складі джазового тріо, створивши вишукану атмосферу вечора.

Партнерами події виступили бутики-сусіди PARFUM BÜRO на Софійській площі — Match та Marche de Sophie. Гості мали нагоду спробувати сигари у супроводі фумельє та коктейлі з нотами одеколону.

PARFUM BÜRO | M‑collections — український бренд нішевої парфумерії №1, створений Дмитром Слесарєвим у 2021 році. Єдиний бренд з України, який щороку представляє країну на головній міжнародній парфумерній виставці у Мілані — Esxence.

Дмитро Слесарєв та Олена Вострікова

Дмитро Слесарєв та Олена Вострікова

Бренд також представлений у багатьох країнах світу, зокрема у Франції — у знаковому паризькому бутику Jovoy Paris, де можна придбати парфуми з українською душею та італійською майстерністю.

Христина Соловій

Христина Соловій

Денис Дудко та Олександр Люлякін

Денис Дудко та Олександр Люлякін

Наразі новинки бренду PARFUM BÜRO | M‑collections доступні у флагманському бутику в Києві, а також у "Віддушинах" від PARFUM BÜRO у Львові та Вінниці.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

Ольга Топольницька

Ольга Топольницька

Вже найближчим часом аромати вирушать у подорож парфумерними просторами вітчизняного ринку, і далі — в нішеві бутіки Європи та світу.

Фото: Владислав Томік, Вікторія Квітка

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