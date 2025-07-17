Український нішевий бренд PARFUM BÜRO | M-collections презентував 4 нові аромати

10 липня в бутику PARFUM BÜRO на Софійській площі в Києві відбувся закритий благодійний вечір — прем’єра нової колекції ароматів українського бренду PARFUM BÜRO | M‑collections.

У центрі події — чотири нові аромати, створені засновником бренду Дмитром Слесарєвим у співпраці з італійським парфумером Мауріціо Черіццо. Всі композиції об’єднує спільна ідея: жага до життя, відновлення смаку кожного дня та натхнення долати щоденні виклики.

Дмитро Слесарєв

Головним акцентом вечора став аромат SAIL SERENITY — новинка колекції M1 (Mood), присвяченої настроям. Морська фруктова акватика, що передає мить безтурботного щастя. Його доповнив легкий і весняний SPRING FEVER.

Колекція M2 (Message), яка досліджує здатність аромату передавати послання, поповнилась двома новими парфумами з грайливими назвами — 2delicious2U (грайлива гурманіка про пристрасть, що притягує й відштовхує водночас) та easy peasy lemon squeezy — цитрусова експресія з глибиною, що ховається під маскою легкості.

Важливою частиною події стала благодійна ініціатива на підтримку проєкту Тати Кеплер "Птахи". Разом із Дмитром Слесарєвим Тата презентувала нову колекцію, поділилася своїми емоціями у властивій їй поетичній манері, передаючи настрій і враження від нових ароматів.

Тата Кеплер

Офіційну частину завершив благодійний аукціон, де лотом стала ілюстрація української художниці Ярини Саєнко, спеціально створена для аромату SAIL SERENITY. Лот придбав письменник Гарик Корогодський. В рамках благодійної ініціативи також було передано частину коштів з продажу ароматів за вечір. Тож, загалом ініціатива зібрала понад 200 000 грн, які спрямовано на закупівлю медичного обладнання для 3-ої штурмової бригади в межах проєкту "Птахи".

Гарік Корогодський

Музичний супровід забезпечила чарівна вокалістка Анна Кіндзерська у складі джазового тріо, створивши вишукану атмосферу вечора.

Партнерами події виступили бутики-сусіди PARFUM BÜRO на Софійській площі — Match та Marche de Sophie. Гості мали нагоду спробувати сигари у супроводі фумельє та коктейлі з нотами одеколону.

PARFUM BÜRO | M‑collections — український бренд нішевої парфумерії №1, створений Дмитром Слесарєвим у 2021 році. Єдиний бренд з України, який щороку представляє країну на головній міжнародній парфумерній виставці у Мілані — Esxence.

Дмитро Слесарєв та Олена Вострікова

Бренд також представлений у багатьох країнах світу, зокрема у Франції — у знаковому паризькому бутику Jovoy Paris, де можна придбати парфуми з українською душею та італійською майстерністю.

Христина Соловій

Денис Дудко та Олександр Люлякін

Наразі новинки бренду PARFUM BÜRO | M‑collections доступні у флагманському бутику в Києві, а також у "Віддушинах" від PARFUM BÜRO у Львові та Вінниці.

Жан Беленюк

Ольга Топольницька

Вже найближчим часом аромати вирушать у подорож парфумерними просторами вітчизняного ринку, і далі — в нішеві бутіки Європи та світу.

Фото: Владислав Томік, Вікторія Квітка