"Мила, скромна, наївна дівчинка": як Нікітюк виглядала в 9 класі. ФОТО

Телеведуча Леся Нікітюк натрапила на свій шкільний альбом та не змогла не поділитися з шанувальниками архівними фото.

"Лесюшку"-дев'ятикласницю вона запостила в Instagram.

Такою Нікітюк була в 9-му класі фото з instagram нікітюк

"9тикласниця Лесюшка каже всім привіт😁 Мила, скромна, наївна дівчинка, не то шо зараз", - написала Нікітюк.

А ще така архівна Лесюшка

Нагадаємо, раніше Леся показувала себе 17-річною.

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