"Мила, скромна, наївна дівчинка": як Нікітюк виглядала в 9 класі. ФОТО
Четвер, 8 квітня 2021, 12:21
Телеведуча Леся Нікітюк натрапила на свій шкільний альбом та не змогла не поділитися з шанувальниками архівними фото.
"Лесюшку"-дев'ятикласницю вона запостила в Instagram.
"9тикласниця Лесюшка каже всім привіт😁 Мила, скромна, наївна дівчинка, не то шо зараз", - написала Нікітюк.
Нагадаємо, раніше Леся показувала себе 17-річною.
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