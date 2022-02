"Я не на боці НАТО чи Росії, я на боці людей": Cardi B висловилася про агресію Росії щодо України. ВІДЕО

Американська реперка Cardi B у своєму Twitter висловилася щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Приводом спершу для твіту, а згодом і для відеозвернення стало запитання від підписника артистки, що вона думає про це.

Wish these world leaders stop tripping about power and really think about whose really getting affected (citizens) besides the whole world is in a crisis.War,sanctions,invasions should be the last thing these leaders should worry about. https://t.co/25qemEtzF9