"Я не на боці НАТО чи Росії, я на боці людей": Cardi B висловилася про агресію Росії щодо України. ВІДЕО

22 лютого 2022, 17:15

Американська реперка Cardi B у своєму Twitter висловилася щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Приводом спершу для твіту, а згодом і для відеозвернення стало запитання від підписника артистки, що вона думає про це.

"Я б хотіла, аби лідери країн перестали хвилюватися про владу і почали думати про тих, на кого вплинуть ці події (прості громадяни), не кажучи вже про весь світ, який і так накрила криза. Війна, санкції, вторгнення – це останнє, про що лідери (країн) мають думати", – написала реперка.

Один із її фанів іронічно пожартував у коментарях. Мовляв, писала не Cardi B, а хтось інший, а тепер "поверніть їй телефон". Після таких слів виконавиця зняла відеозвернення.

"Насправді я хочу сказати багато речей… але у мене така велика аудиторія, що якщо я не скажу правильних речей, мене можуть вбити", – говорить вона у відео.

 
Відео зібрало близько 130 тисяч переглядів за 8 годин
скрін

"Я не на боці НАТО і не на боці Росії. Я – на боці громадян, бо врешті-решт світ і так зараз у кризі. Це впливає не лише на Америку, але на весь світ… Я б хотіла, аби всі світові лідери прямо зараз просто прийшли до логічного висновку", – підсумувала реперка.

Позицію виконавиці підтримали її фани, які поширювали твіт і навіть пропонували "Cardi B у президенти".

У реперки понад 21 мільйон фоловерів у Twitter та понад 123 мільйони в Instagram.

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