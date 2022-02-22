"Я не на боці НАТО чи Росії, я на боці людей": Cardi B висловилася про агресію Росії щодо України. ВІДЕО

Американська реперка Cardi B у своєму Twitter висловилася щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Приводом спершу для твіту, а згодом і для відеозвернення стало запитання від підписника артистки, що вона думає про це.

Wish these world leaders stop tripping about power and really think about whose really getting affected (citizens) besides the whole world is in a crisis.War,sanctions,invasions should be the last thing these leaders should worry about. https://t.co/25qemEtzF9 — Cardi B (@iamcardib) February 22, 2022

"Я б хотіла, аби лідери країн перестали хвилюватися про владу і почали думати про тих, на кого вплинуть ці події (прості громадяни), не кажучи вже про весь світ, який і так накрила криза. Війна, санкції, вторгнення – це останнє, про що лідери (країн) мають думати", – написала реперка.

Один із її фанів іронічно пожартував у коментарях. Мовляв, писала не Cardi B, а хтось інший, а тепер "поверніть їй телефон". Після таких слів виконавиця зняла відеозвернення.

"Насправді я хочу сказати багато речей… але у мене така велика аудиторія, що якщо я не скажу правильних речей, мене можуть вбити", – говорить вона у відео.

Відео зібрало близько 130 тисяч переглядів за 8 годин скрін

"Я не на боці НАТО і не на боці Росії. Я – на боці громадян, бо врешті-решт світ і так зараз у кризі. Це впливає не лише на Америку, але на весь світ… Я б хотіла, аби всі світові лідери прямо зараз просто прийшли до логічного висновку", – підсумувала реперка.

Позицію виконавиці підтримали її фани, які поширювали твіт і навіть пропонували "Cardi B у президенти".

У реперки понад 21 мільйон фоловерів у Twitter та понад 123 мільйони в Instagram.

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