Найвідоміший різдвяний хіт. Перевір, що ти знаєш про справжній "Щедрик". Тест

"Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка" – з перших нот різдвяного шедевра Миколи Леонтовича у кожного справжнього українця посилюється серцебиття.
Англомовний варіант "Щедрика" Carol of the Bells став відомий усьому світові. Коли 1919 року твір Леонтовича презентувала в Європі Українська національна капела, західні ЗМІ не стримували захвату: "Українці прийшли і перемогли! Перед нами справжній феномен".
ТаблоID спільно з мужнім брендом "Козацька Рада" у спецпроєкті "M-life" пропонує перевірити, яке місце в вашому різдвяному плейлісті займає "Щедрик".
В якому з перелічених фільмів НЕ звучить "Щедрик"?
Яка жінка у господаря, виходячи з тексту "Щедрика"?
В якому році "Щедрика" вперше почули у США?
Де на Донбасі вчителював Леонтович?
Хто з політичних діячів Української Народної Республіки (1917-1921 р.р.) доклався до того, що "Щедрик" став відомим в Європі та США?
Коли в Україні вперше виконали "Щедрик"?
Яке місто Європи вперше почуло "Щедрик" на великій сцені?
У 2021 році в Тульчині на Вінниччині встановили рекорд України з одночасного спільного виконання "Щедрика". Скільки виконавців взяли у цьому участь?
Коли Леонтович створив перший варіант "Щедрика"?
Оркестр військово-повітряних сил якої країни привітав українців з новорічними святами виконанням "Щедрика" у 2020 році?
Де народився Микола Леонтович?
Скільки птахів згадується у тексті "Щедрика"?
В якому місті цього року встановили мініскульпутуру "Щедрик" на честь 105-річчя європейської презентації українського різдвяного хіта?
На кого пропонують подивитися господарю у тексті "Щедрика"?
Хто з українців зібрав більше переглядів на YouTube, виконуючи "Щедрик"?