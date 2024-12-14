Найвідоміший різдвяний хіт. Перевір, що ти знаєш про справжній "Щедрик". Тест

"Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка" – з перших нот різдвяного шедевра Миколи Леонтовича у кожного справжнього українця посилюється серцебиття.

Англомовний варіант "Щедрика" Carol of the Bells став відомий усьому світові. Коли 1919 року твір Леонтовича презентувала в Європі Українська національна капела, західні ЗМІ не стримували захвату: "Українці прийшли і перемогли! Перед нами справжній феномен".

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1/15 В якому з перелічених фільмів НЕ звучить "Щедрик"? Міцний горішок 1 Англомовна версія "Щедрика" Carol of the Bells лунає у відомих західних серіалах, фільмах та мультфільмах. Таких, як "Сам удома", "Сімпсони", "Гріфіни", "Південний парк", "Менталіст" тощо. Є цей хіт і в "Міцному горішку". Але не у першій, а у другій частині легендарного блокбастера Гаррі Потер Англомовна версія "Щедрика" Carol of the Bells лунає у відомих західних серіалах, фільмах та мультфільмах. Таких, як "Сам удома", "Сімпсони", "Гріфіни", "Південний парк", "Менталіст" тощо. Є цей хіт і в "Міцному горішку". Але не у першій, а у другій частині легендарного блокбастера Сімейка Адамсів Англомовна версія "Щедрика" Carol of the Bells лунає у відомих західних серіалах, фільмах та мультфільмах. Таких, як "Сам удома", "Сімпсони", "Гріфіни", "Південний парк", "Менталіст" тощо. Є цей хіт і в "Міцному горішку". Але не у першій, а у другій частині легендарного блокбастера

2/15 Яка жінка у господаря, виходячи з тексту "Щедрика"? чорноборова В пісні такі слова: "В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова. В тебе жінка чорноброва" кароока В пісні такі слова: "В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова. В тебе жінка чорноброва" сонцесяйна В пісні такі слова: "В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова. В тебе жінка чорноброва"

3/15 В якому році "Щедрика" вперше почули у США? 1920 Вперше хор виконав "Щедрика" у 1922 році у Нью-Йорку під час концерту в Карнегі Холі. А англомовну колядку Carol of the Bells створив 1936 року композитор Петро Вільховський, американець з українським корінням 1922 Вперше хор виконав "Щедрика" у 1922 році у Нью-Йорку під час концерту в Карнегі Холі. А англомовну колядку Carol of the Bells створив 1936 року композитор Петро Вільховський, американець з українським корінням 1936 Вперше хор виконав "Щедрика" у 1922 році у Нью-Йорку під час концерту в Карнегі Холі. А англомовну колядку Carol of the Bells створив 1936 року композитор Петро Вільховський, американець з українським корінням

4/15 Де на Донбасі вчителював Леонтович? Краматорськ У 1904 році композитор поїхав з рідного Поділля на схід України, у Покровськ. В місцевій залізничній школі він працював вчителем музики та співу Бахмут У 1904 році композитор поїхав з рідного Поділля на схід України, у Покровськ. В місцевій залізничній школі він працював вчителем музики та співу Покровськ У 1904 році композитор поїхав з рідного Поділля на схід України, у Покровськ. В місцевій залізничній школі він працював вчителем музики та співу

5/15 Хто з політичних діячів Української Народної Республіки (1917-1921 р.р.) доклався до того, що "Щедрик" став відомим в Європі та США? Володимир Винниченко 1 січня 1919 року Головний Отаман УНР Симон Петлюра відвідав Молодий театр у Києві Симон Петлюра. Вражений виконанням творів, в тому числі Леонтовича, Петлюра ініціював створення національної Капели, яка пізніше під час гастролей вразила "Щедриком" Європу та США Симон Петлюра 1 січня 1919 року Головний Отаман УНР Симон Петлюра відвідав Молодий театр у Києві Симон Петлюра. Вражений виконанням творів, в тому числі Леонтовича, Петлюра ініціював створення національної Капели, яка пізніше під час гастролей вразила "Щедриком" Європу та США Михайло Грушевський 1 січня 1919 року Головний Отаман УНР Симон Петлюра відвідав Молодий театр у Києві Симон Петлюра. Вражений виконанням творів, в тому числі Леонтовича, Петлюра ініціював створення національної Капели, яка пізніше під час гастролей вразила "Щедриком" Європу та США

6/15 Коли в Україні вперше виконали "Щедрик"? 1915 Уперше це сталося у 1916 році, коли Леонтович жив, викладав та керував хоровими колективами в Києві. Перше виконання його твору належить хору Київського університету (імені Тараса Шевченка) 1916 Уперше це сталося у 1916 році, коли Леонтович жив, викладав та керував хоровими колективами в Києві. Перше виконання його твору належить хору Київського університету (імені Тараса Шевченка) 1917 Уперше це сталося у 1916 році, коли Леонтович жив, викладав та керував хоровими колективами в Києві. Перше виконання його твору належить хору Київського університету (імені Тараса Шевченка)

7/15 Яке місто Європи вперше почуло "Щедрик" на великій сцені? Варшава Дебют українського різдвяного хіта відбувся у Празі 1919 року під час вторгнення більшовиків в Україну та Київ Берлін Дебют українського різдвяного хіта відбувся у Празі 1919 року під час вторгнення більшовиків в Україну та Київ Прага Дебют українського різдвяного хіта відбувся у Празі 1919 року під час вторгнення більшовиків в Україну та Київ

8/15 У 2021 році в Тульчині на Вінниччині встановили рекорд України з одночасного спільного виконання "Щедрика". Скільки виконавців взяли у цьому участь? 3 500 Рекорд зафіксовано на площі палацу Потоцьких. Твір Леонтовича заспівали 68 професійних та аматорських хорових колективів. Всього 3 500 людей 4 000 Рекорд зафіксовано на площі палацу Потоцьких. Твір Леонтовича заспівали 68 професійних та аматорських хорових колективів. Всього 3 500 людей 4 500 Рекорд зафіксовано на площі палацу Потоцьких. Твір Леонтовича заспівали 68 професійних та аматорських хорових колективів. Всього 3 500 людей

9/15 Коли Леонтович створив перший варіант "Щедрика"? 1899 Леонтович доробляв та вдосконалював "Щедрик" 18 років. Перший варіант твору з'явився у 1901 році, а фінальна, п'ята редакція, 1919-го 1900 Леонтович доробляв та вдосконалював "Щедрик" 18 років. Перший варіант твору з'явився у 1901 році, а фінальна, п'ята редакція, 1919-го 1901 Леонтович доробляв та вдосконалював "Щедрик" 18 років. Перший варіант твору з'явився у 1901 році, а фінальна, п'ята редакція, 1919-го

10/15 Оркестр військово-повітряних сил якої країни привітав українців з новорічними святами виконанням "Щедрика" у 2020 році? Канада Це був військовий оркестр США США Це був військовий оркестр США Великобританія Це був військовий оркестр США

11/15 Де народився Микола Леонтович? Немирів Композитор народився у сім'ї священника в селі Монастирок на Вінниччині, біля міста Немирів, де він рік провчився у гімназії. Раннє дитинство Леонтович провів в селі Шершні. А у Кам’янці-Подільському закінчив духовну семінарію Монастирок Композитор народився у сім'ї священника в селі Монастирок на Вінниччині, біля міста Немирів, де він рік провчився у гімназії. Раннє дитинство Леонтович провів в селі Шершні. А у Кам’янці-Подільському закінчив духовну семінарію Кам’янець-Подільський Композитор народився у сім'ї священника в селі Монастирок на Вінниччині, біля міста Немирів, де він рік провчився у гімназії. Раннє дитинство Леонтович провів в селі Шершні. А у Кам’янці-Подільському закінчив духовну семінарію

12/15 Скільки птахів згадується у тексті "Щедрика"? Один В пісні начебто згадується один птах – ластівка. Але не зовсім. Щедрик – це не тільки скорочена назва "щедрівок", народних обрядових пісень. Щедрик – також назва невеличкого птаха, схожого на горобця, сімейства в’юркових Два В пісні начебто згадується один птах – ластівка. Але не зовсім. Щедрик – це не тільки скорочена назва "щедрівок", народних обрядових пісень. Щедрик – також назва невеличкого птаха, схожого на горобця, сімейства в’юркових Три В пісні начебто згадується один птах – ластівка. Але не зовсім. Щедрик – це не тільки скорочена назва "щедрівок", народних обрядових пісень. Щедрик – також назва невеличкого птаха, схожого на горобця, сімейства в’юркових

13/15 В якому місті цього року встановили мініскульпутуру "Щедрик" на честь 105-річчя європейської презентації українського різдвяного хіта? Ужгород Мініскульптуру встановили в Ужгороді у вигляді крихітної годівниці для птахів, на якій сидить Микола Леонтович. Цей об’єкт став 73-им серед мініскульпутр, якими відомий серед туристів Ужгород Прага Мініскульптуру встановили в Ужгороді у вигляді крихітної годівниці для птахів, на якій сидить Микола Леонтович. Цей об’єкт став 73-им серед мініскульпутр, якими відомий серед туристів Ужгород Київ Мініскульптуру встановили в Ужгороді у вигляді крихітної годівниці для птахів, на якій сидить Микола Леонтович. Цей об’єкт став 73-им серед мініскульпутр, якими відомий серед туристів Ужгород

14/15 На кого пропонують подивитися господарю у тексті "Щедрика"? На хмару "Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, а ягнички народились" На отару "Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, а ягнички народились" На кошару "Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, а ягнички народились"