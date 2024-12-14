Найвідоміший різдвяний хіт. Перевір, що ти знаєш про справжній "Щедрик". Тест

Найвідоміший різдвяний хіт. Перевір, що ти знаєш про справжній "Щедрик". Тест

СПЕЦПРОЄКТ
14 грудня, 08:00

"Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка" – з перших нот різдвяного шедевра Миколи Леонтовича у кожного справжнього українця посилюється серцебиття.

Англомовний варіант "Щедрика" Carol of the Bells став відомий усьому світові. Коли 1919 року твір Леонтовича презентувала в Європі Українська національна капела, західні ЗМІ не стримували захвату: "Українці прийшли і перемогли! Перед нами справжній феномен".

ТаблоID спільно з мужнім брендом "Козацька Рада" у спецпроєкті "M-life" пропонує перевірити, яке місце в вашому різдвяному плейлісті займає "Щедрик".


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В якому з перелічених фільмів НЕ звучить "Щедрик"?

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Яка жінка у господаря, виходячи з тексту "Щедрика"?

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В якому році "Щедрика" вперше почули у США?

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Де на Донбасі вчителював Леонтович?

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Хто з політичних діячів Української Народної Республіки (1917-1921 р.р.) доклався до того, що "Щедрик" став відомим в Європі та США?

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Коли в Україні вперше виконали "Щедрик"?

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Яке місто Європи вперше почуло "Щедрик" на великій сцені?

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У 2021 році в Тульчині на Вінниччині встановили рекорд України з одночасного спільного виконання "Щедрика". Скільки виконавців взяли у цьому участь?

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Коли Леонтович створив перший варіант "Щедрика"?

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Оркестр військово-повітряних сил якої країни привітав українців з новорічними святами виконанням "Щедрика" у 2020 році?

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Де народився Микола Леонтович?

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Скільки птахів згадується у тексті "Щедрика"?

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В якому місті цього року встановили мініскульпутуру "Щедрик" на честь 105-річчя європейської презентації українського різдвяного хіта?

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На кого пропонують подивитися господарю у тексті "Щедрика"?

15/15

Хто з українців зібрав більше переглядів на YouTube, виконуючи "Щедрик"?

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