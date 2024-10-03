Перевір, який ти козак: клейноди, гетьмани та зброя. Тест

В перший день жовтня у свято Покрови відзначають День українського козацтва і День захисників і захисниць України.

Покрова Пресвятої Богородиці було одним з найшанованіших свят козаків – це факт загальновідомий. Але чи відомі вам інші факти про наших звитяжних предків?

ТаблоID спільно з мужнім брендом “Козацька Рада” у спецпроєкті "M-Life" пропонує перевірити, чи взяли б вас до себе у ватагу козаки минулого.





1/15 1. Коли вперше у друкованих текстах в Європі з'являється поняття “козаки”?

1487 рік Згідно досліджень історика Андреаса Каппелера, вперше у друкованих текстах про козаків розповідає “Трактат про дві Сарматії” (1517 рік). Його автор – Мацей Меховіта,професор, ректор Краківського університету, особистий лікар короля Сигізмунда Першого

1517 рік Згідно досліджень історика Андреаса Каппелера, вперше у друкованих текстах про козаків розповідає “Трактат про дві Сарматії” (1517 рік). Його автор – Мацей Меховіта,професор, ректор Краківського університету, особистий лікар короля Сигізмунда Першого

1544 рік Згідно досліджень історика Андреаса Каппелера, вперше у друкованих текстах про козаків розповідає “Трактат про дві Сарматії” (1517 рік). Його автор – Мацей Меховіта,професор, ректор Краківського університету, особистий лікар короля Сигізмунда Першого



2/15 2. Через блискучі походи на Крим та Османську імперію турки та татари називали його “руським шайтаном” (від слова “Русь”, а не “Росія”)

Петро Сагайдачний Якщо вірити “Історії Русів” (видана 1846 року) “руським шайтаном” називали легендарного Івана Сірка. Автор “Історії Русів” додає: при достатньому числі війська Сірко міг би стати новим Тамерланом або Чингісханом

Іван Богун Якщо вірити “Історії Русів” (видана 1846 року) “руським шайтаном” називали легендарного Івана Сірка. Автор “Історії Русів” додає: при достатньому числі війська Сірко міг би стати новим Тамерланом або Чингісханом

Іван Сірко Якщо вірити “Історії Русів” (видана 1846 року) “руським шайтаном” називали легендарного Івана Сірка. Автор “Історії Русів” додає: при достатньому числі війська Сірко міг би стати новим Тамерланом або Чингісханом



3/15 3. Двобій, на який перед головною битвою окремі козаки викликали ворога

Терпець Дуель, на яку кликали козаки, має назву “герць”, “герець”. Це було фішкою окремих відчайдух. Коли дві армії стояли напередодні великої битви одна перед одною, деякі козаки виходили зі строю. Вони провокували ворога жартами, образливими словами та закликали вийти битися сам на сам

Перець Дуель, на яку кликали козаки, має назву “герць”, “герець”. Це було фішкою окремих відчайдух. Коли дві армії стояли напередодні великої битви одна перед одною, деякі козаки виходили зі строю. Вони провокували ворога жартами, образливими словами та закликали вийти битися сам на сам

Герць Дуель, на яку кликали козаки, має назву “герць”, “герець”. Це було фішкою окремих відчайдух. Коли дві армії стояли напередодні великої битви одна перед одною, деякі козаки виходили зі строю. Вони провокували ворога жартами, образливими словами та закликали вийти битися сам на сам



4/15 4. Образ якого гетьмана став суперпопулярним в світовому мистецтві та масовій культурі 19-го та початку 20-го століть

Кирило Розумовський Надзвичайно популярним став Мазепа через легенду про любовну інтрижку з дружиною одного з польських вельмож. Мазепу начебто прив’язали до коня та відправили голяком з Польщі в Україну, де він став ватажком козаків. Цей сюжет поширився в європейській літературі, музиці, мистецтві епохи романтизму. А потім і перекочував в маскульт: образ Мазепи використовували на рекламі табаку та навіть ставили циркові номери “Мазепа”

Іван Мазепа Надзвичайно популярним став Мазепа через легенду про любовну інтрижку з дружиною одного з польських вельмож. Мазепу начебто прив’язали до коня та відправили голяком з Польщі в Україну, де він став ватажком козаків. Цей сюжет поширився в європейській літературі, музиці, мистецтві епохи романтизму. А потім і перекочував в маскульт: образ Мазепи використовували на рекламі табаку та навіть ставили циркові номери “Мазепа”

Богдан Хмельницький Надзвичайно популярним став Мазепа через легенду про любовну інтрижку з дружиною одного з польських вельмож. Мазепу начебто прив’язали до коня та відправили голяком з Польщі в Україну, де він став ватажком козаків. Цей сюжет поширився в європейській літературі, музиці, мистецтві епохи романтизму. А потім і перекочував в маскульт: образ Мазепи використовували на рекламі табаку та навіть ставили циркові номери “Мазепа”



5/15 5. Що зображено на гербі Війська Запорозького?

Козак з мушкетом і булавою Козак з мушкетом (самопалом) та шаблею – основа для геральдики Війська Запорозького. Від першої відомої печатки Війська Запорозького 1592 року до герба Української держави 1918 року Павла Скоропадського

Козак з мушкетом та бандурою Козак з мушкетом (самопалом) та шаблею – основа для геральдики Війська Запорозького. Від першої відомої печатки Війська Запорозького 1592 року до герба Української держави 1918 року Павла Скоропадського

Козак з мушкетом і шаблею Козак з мушкетом (самопалом) та шаблею – основа для геральдики Війська Запорозького. Від першої відомої печатки Війська Запорозького 1592 року до герба Української держави 1918 року Павла Скоропадського



6/15 6. Багатоствольна вогнепальна зброя козаків

Ожига В баталіях із ворогом козаки використовували багатоствольні ожиги – скорострільну зброю, яку складали зі стволів рушниць або дрібнокаліберних гармат. Щодо гаківниці – це довга та важка рушниця. А карабела – тип шаблі, зазвичай з рукояттю у формі голови орла Гаківниця В баталіях із ворогом козаки використовували багатоствольні ожиги – скорострільну зброю, яку складали зі стволів рушниць або дрібнокаліберних гармат. Щодо гаківниці – це довга та важка рушниця. А карабела – тип шаблі, зазвичай з рукояттю у формі голови орла Карабела В баталіях із ворогом козаки використовували багатоствольні ожиги – скорострільну зброю, яку складали зі стволів рушниць або дрібнокаліберних гармат. Щодо гаківниці – це довга та важка рушниця. А карабела – тип шаблі, зазвичай з рукояттю у формі голови орла

7/15 7. Кого з гетьманів за його життя називали в Європі “новим Кромвелем” та “Одіссеєм козаків”?

Богдана Хмельницького В європейських публікаціях середини 17 століття “Одіссеєм козаків” називали Богдана Хмельницького. Сучасник Хмельницького П’єр Шевальє в книзі “Війна козаків проти Польщі (1668 рік) писав: “В Русі воскрес новий Кромвель, не менш честолюбний, не менш сміливий і такий самий політик”

Ярему Вишневецького В європейських публікаціях середини 17 століття “Одіссеєм козаків” називали Богдана Хмельницького. Сучасник Хмельницького П’єр Шевальє в книзі “Війна козаків проти Польщі (1668 рік) писав: “В Русі воскрес новий Кромвель, не менш честолюбний, не менш сміливий і такий самий політик”

Івана Виговського В європейських публікаціях середини 17 століття “Одіссеєм козаків” називали Богдана Хмельницького. Сучасник Хмельницького П’єр Шевальє в книзі “Війна козаків проти Польщі (1668 рік) писав: “В Русі воскрес новий Кромвель, не менш честолюбний, не менш сміливий і такий самий політик”



8/15 8. Футляр для холодної зброї типу козацьких шаблі, кинджала або меча

Пахви В даному випадку “піхви” – це футляр для холодної зброї, а не те, що ви подумали Лахви В даному випадку “піхви” – це футляр для холодної зброї, а не те, що ви подумали Піхви В даному випадку “піхви” – це футляр для холодної зброї, а не те, що ви подумали

9/15 9. Що з перерахованого не є клейнодом – символом влади у козаків? Гармата До символів влади не відносилась шабля. До клейнодів відносились гармати, за які відповідали генеральний чи полковий обозний, а на Січі – пушкар. Сурми, за допомогою яких, зокрема, подавали різні сигнали та закликали до бою, знаходились у віданні сурмачів Сурма До символів влади не відносилась шабля. До клейнодів відносились гармати, за які відповідали генеральний чи полковий обозний, а на Січі – пушкар. Сурми, за допомогою яких, зокрема, подавали різні сигнали та закликали до бою, знаходились у віданні сурмачів Шабля До символів влади не відносилась шабля. До клейнодів відносились гармати, за які відповідали генеральний чи полковий обозний, а на Січі – пушкар. Сурми, за допомогою яких, зокрема, подавали різні сигнали та закликали до бою, знаходились у віданні сурмачів

10/15 10. Коли про козаків вперше почали регулярно писати американські газети?

Початок 18-го століття Згідно досліджень історика Андреаса Каппелера – у перше десятиріччя 18-го століття. Тоді перша регулярна газета британської колонії Массачусетс “The Boston News-Letter” писала про походи козаків у 1704-1708 роках на поляків під проводом гетьмана Мазепи

Середина 18-го століття Згідно досліджень історика Андреаса Каппелера – у перше десятиріччя 18-го століття. Тоді перша регулярна газета британської колонії Массачусетс “The Boston News-Letter” писала про походи козаків у 1704-1708 роках на поляків під проводом гетьмана Мазепи

Друга половина 18-го століття Згідно досліджень історика Андреаса Каппелера – у перше десятиріччя 18-го століття. Тоді перша регулярна газета британської колонії Массачусетс “The Boston News-Letter” писала про походи козаків у 1704-1708 роках на поляків під проводом гетьмана Мазепи



11/15 11. Серденята – це:

Ядра для гармат Серденята – одна з назв найманих воїнів-сердюків. Вони складали гетьманську гвардію – сердюцькі полки, яких утримували гетьманським коштом Вояки найманих піхотних полків Серденята – одна з назв найманих воїнів-сердюків. Вони складали гетьманську гвардію – сердюцькі полки, яких утримували гетьманським коштом Молодята на весіллі козака Серденята – одна з назв найманих воїнів-сердюків. Вони складали гетьманську гвардію – сердюцькі полки, яких утримували гетьманським коштом

12/15 12. Як називали козаків у Московському царстві?

Роксолани Козаків, а згодом і в цілому жителів України московити називали “черкасами”. Такий екзонім (назва, яка не вживається народом, якого вона стосується) зустрічається в офіційних документах Московії 16 століття. І зберігається у російській мові до 18 століття

Черкаси Козаків, а згодом і в цілому жителів України московити називали “черкасами”. Такий екзонім (назва, яка не вживається народом, якого вона стосується) зустрічається в офіційних документах Московії 16 століття. І зберігається у російській мові до 18 століття

Руські греки Козаків, а згодом і в цілому жителів України московити називали “черкасами”. Такий екзонім (назва, яка не вживається народом, якого вона стосується) зустрічається в офіційних документах Московії 16 століття. І зберігається у російській мові до 18 століття



13/15 13. Кого можна формально вважати останнім гетьманом України? Данило Апостол 1764 року Катерина II змусила Кирила Розумовського зректись від гетьманства, який наступних 150 років був останнім гетьманом України. Але гетьманство відновили 1917 року за Павла Скоропадського, який в цьому титулі правив Українською державою трохи більше семи місяців

Кирило Розумовський 1764 року Катерина II змусила Кирила Розумовського зректись від гетьманства, який наступних 150 років був останнім гетьманом України. Але гетьманство відновили 1917 року за Павла Скоропадського, який в цьому титулі правив Українською державою трохи більше семи місяців

Павло Скоропадський 1764 року Катерина II змусила Кирила Розумовського зректись від гетьманства, який наступних 150 років був останнім гетьманом України. Але гетьманство відновили 1917 року за Павла Скоропадського, який в цьому титулі правив Українською державою трохи більше семи місяців



14/15 14. Що таке каламар?

Кинджал Каламар – це чорнильниця. Майстри робили їх з металу, скла та керамики для козацьких канцелярій. Каламар вважався символом влади (клейнодом) військового писаря

Чорнильниця Каламар – це чорнильниця. Майстри робили їх з металу, скла та керамики для козацьких канцелярій. Каламар вважався символом влади (клейнодом) військового писаря

Козацька шапка Каламар – це чорнильниця. Майстри робили їх з металу, скла та керамики для козацьких канцелярій. Каламар вважався символом влади (клейнодом) військового писаря

