Перевір, який ти козак: клейноди, гетьмани та зброя. Тест
В перший день жовтня у свято Покрови відзначають День українського козацтва і День захисників і захисниць України.
Покрова Пресвятої Богородиці було одним з найшанованіших свят козаків – це факт загальновідомий. Але чи відомі вам інші факти про наших звитяжних предків?
ТаблоID спільно з мужнім брендом “Козацька Рада” у спецпроєкті "M-Life" пропонує перевірити, чи взяли б вас до себе у ватагу козаки минулого.
1. Коли вперше у друкованих текстах в Європі з'являється поняття “козаки”?
2. Через блискучі походи на Крим та Османську імперію турки та татари називали його “руським шайтаном” (від слова “Русь”, а не “Росія”)
3. Двобій, на який перед головною битвою окремі козаки викликали ворога
4. Образ якого гетьмана став суперпопулярним в світовому мистецтві та масовій культурі 19-го та початку 20-го століть
5. Що зображено на гербі Війська Запорозького?
6. Багатоствольна вогнепальна зброя козаків
7. Кого з гетьманів за його життя називали в Європі “новим Кромвелем” та “Одіссеєм козаків”?
8. Футляр для холодної зброї типу козацьких шаблі, кинджала або меча
9. Що з перерахованого не є клейнодом – символом влади у козаків?
10. Коли про козаків вперше почали регулярно писати американські газети?
11. Серденята – це:
12. Як називали козаків у Московському царстві?
13. Кого можна формально вважати останнім гетьманом України?
14. Що таке каламар?
15. Що за звичаєм робив кошовий отаман в Запорозькій Січі одразу після його обрання?