Перевір, який ти козак: клейноди, гетьмани та зброя. Тест

Перевір, який ти козак: клейноди, гетьмани та зброя. Тест

СПЕЦПРОЄКТ
3 жовтня, 10:00

В перший день жовтня у свято Покрови відзначають День українського козацтва і День захисників і захисниць України.

Покрова Пресвятої Богородиці було одним з найшанованіших свят козаків – це факт загальновідомий. Але чи відомі вам інші факти про наших звитяжних предків?

ТаблоID спільно з мужнім брендом “Козацька Рада” у спецпроєкті "M-Life" пропонує перевірити, чи взяли б вас до себе у ватагу козаки минулого.


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1. Коли вперше у друкованих текстах в Європі з'являється поняття “козаки”?

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2. Через блискучі походи на Крим та Османську імперію турки та татари називали його “руським шайтаном” (від слова “Русь”, а не “Росія”)

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3. Двобій, на який перед головною битвою окремі козаки викликали ворога

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4. Образ якого гетьмана став суперпопулярним в світовому мистецтві та масовій культурі 19-го та початку 20-го століть

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5. Що зображено на гербі Війська Запорозького?

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6. Багатоствольна вогнепальна зброя козаків

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7. Кого з гетьманів за його життя називали в Європі “новим Кромвелем” та “Одіссеєм козаків”?

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8. Футляр для холодної зброї типу козацьких шаблі, кинджала або меча

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9. Що з перерахованого не є клейнодом – символом влади у козаків?

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10. Коли про козаків вперше почали регулярно писати американські газети?

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11. Серденята – це:

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12. Як називали козаків у Московському царстві?

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13. Кого можна формально вважати останнім гетьманом України?

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14. Що таке каламар?

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15. Що за звичаєм робив кошовий отаман в Запорозькій Січі одразу після його обрання?

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