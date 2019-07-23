Каменських у трусах попозувала на тлі міста для глянцю. ФОТО

Співачка Настя Каменських у зухвалих вбраннях попозувала на тлі міського краєвиду.

Кількома світлинами з чуттєвого чорно-білого фотосету для українського L'Officiel дружина Потапа поділилася в Instagram.

Настя Каменських попозувала для журналу

"Щоби мрії збувалися, треба завзято над ними працювати. Поставте собі цілі та йдіть до них. Вірте в себе та ніколи не спиняйтеся, адже кожен крок робить вас ближчими до мрії. Не бійтеся труднощів, вони загартовують характер", - написала Настя, виступивши в ролі "капітана Очевидність".

Співачка спокусливо повигиналася на тлі міського краєвиду

"І не бійтеся, якщо щось не вийде з першого разу, адже це досвід, завдяки якому ви вчитеся. Згодні? Якщо так, ставте 🔥 і вперед до мрій!", - закликала вона.

Нагадаємо, Настя не приховує, що вона готова здійснити й будь-яку Потапову мрію та бігти за коханим на край світу.

Кіт Настя у чоботях

Фото L'Officiel Ukraine з Instagram Каменських