Астаф'єва посвітила сосками крізь майку в кліпі про основний інстинкт
П'ятниця, 26 липня 2019, 16:06
Даша Астаф'єва представила кліп на пісню з кінематографічною назвою – "Основной инстинкт".
У кліпі співачка танцює в білих трусиках і майці у темній спальні.
Естетика кліпа нагадує фільми Гаспара Ное. Режисер Іван Ковпак зробив з Даші героїню фільмів 70-х, яка не приховує свою сексуальність.
"Іноді кожному з нас не заважає розслабитися... щоб потім стати сильним! Закохуйтеся і не соромтеся!", - радить Даша.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Фото прес-служби
Приєднуйтесь до дискусії