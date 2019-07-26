Астаф'єва посвітила сосками крізь майку в кліпі про основний інстинкт

Даша Астаф'єва представила кліп на пісню з кінематографічною назвою – "Основной инстинкт".

У кліпі співачка танцює в білих трусиках і майці у темній спальні.

Естетика кліпа нагадує фільми Гаспара Ное. Режисер Іван Ковпак зробив з Даші героїню фільмів 70-х, яка не приховує свою сексуальність.

Даша в принципі не з тих, хто приховує свою сексуальність

"Іноді кожному з нас не заважає розслабитися... щоб потім стати сильним! Закохуйтеся і не соромтеся!", - радить Даша.

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Фото прес-служби