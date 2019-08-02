Вічно юна, вічно гаряча: 48-річна Клавдія Шиффер голяка знялася для глянцю
Німецька супермодель Клавдія Шиффер укотре довела, що час над нею немає абсолютно ніякої влади. 48-річна білявка знялася голяка для італійського Vogue.
Горяча фотосесія відбулася чверть століття по тому, як Клавдія вперше з'явилася на обкладинці цього журналу.
Окрім Шиффер видання запросило знятися "ню" і модель Стефані Сеймур, колишнього "янгола" Victoria's Secret. Красуні 51 рік.
"Завдяки тому, ким є я, і ким є вони, я гадаю, ці фотосесії про визнання жінками їхньої сексуальності, і це воно дуже різниться від репрезентації бажання, яка завжди пов'язана з тим, хто робить фото. Гадаю, це про Клавдію, про Стефані та мої стосунки з нашою сексуальністю і тілами й те, як бачать жінок старшого віку", - зазначила 56-річна фотографиня Кольєр Шорр.
Нагадаємо, нещодавно в зухвалій фотосесії без трусиків знялася 50-річна Хелена Крістенсен.
Фото з Instagram Vogue Italia