Вічно юна, вічно гаряча: 48-річна Клавдія Шиффер голяка знялася для глянцю

Німецька супермодель Клавдія Шиффер укотре довела, що час над нею немає абсолютно ніякої влади. 48-річна білявка знялася голяка для італійського Vogue.

Горяча фотосесія відбулася чверть століття по тому, як Клавдія вперше з'явилася на обкладинці цього журналу.

Клавдія Шиффер через 25 років знову знялася для італійців

48-річна білявка попозувала без одягу

Окрім Шиффер видання запросило знятися "ню" і модель Стефані Сеймур, колишнього "янгола" Victoria's Secret. Красуні 51 рік.

Так, Стефані 51 рік

"Завдяки тому, ким є я, і ким є вони, я гадаю, ці фотосесії про визнання жінками їхньої сексуальності, і це воно дуже різниться від репрезентації бажання, яка завжди пов'язана з тим, хто робить фото. Гадаю, це про Клавдію, про Стефані та мої стосунки з нашою сексуальністю і тілами й те, як бачать жінок старшого віку", - зазначила 56-річна фотографиня Кольєр Шорр.

Нагадаємо, нещодавно в зухвалій фотосесії без трусиків знялася 50-річна Хелена Крістенсен.

Фото з Instagram Vogue Italia