"Это не расскажешь маме": MARUV у новому кліпі показала фруктову еротику в японському стилі

MARUV презентувала кліп на свою першу за тривалий час пісню російською мовою під назвою "Между нами".

Відео, як завжди, вийшло дуже сексуальним, яскравим і провокаційним.

"У мене заготовка цієї пісні народилася ще кілька років тому, і я думала віддати її іншому артистові, але в якийсь момент мені запропонували рекламний контракт, до якого цей трек ідеально підходить. З контрактом в результаті не зрослося, а пісня і ідея кліпу класні. Завдяки зриву домовленостей у нас залишився ось такий крутий продукт, тож все, що не робиться, на краще!" - зазначила співачка.

Щось Maruv потягнуло на японське

Ммм, яблучко розпусти

Непогана ідея для святкового столу :)

Ех, таку гарну папайю зіпсували!

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