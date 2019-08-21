Гола й мокра: екс-"ВІА Гра" Романова знялася у ванні. ФОТО
Середа, 21 серпня 2019, 09:46
Співачка Міша Романова, яка ще у березні минулого року пішла з "ВІА Гри", продовжує сольну кар’єру в образі сексі кралі.
Не так давно вона позувала топлес для чоловічого видання, а тепер ось виклала серію фото у ванні. На світлинах Міша гола, але все найцікавіше, звісно ж, приховане.
Нагадаємо, Романовій неодноразово приписували роман із Барських, але Макс запевняє, що вони лише добрі друзі.
Фото з Instagram Романової
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