Руки на дупці й голе тіло під мокрою тканиною: Самсонова познімала 22-річну Дженнер для чоловіків

Фотографиня Саша Самсонова виклала чергову порцію сексі-світлин однієї зі своїх найулюбленіших моделей, наймолодшої мільярдерки планети Кайлі Дженнер.

22-річна реаліті-зіронька на природі позувала для Playboy.

Українка Самсонова познімала Дженнер для чоловічого журналу

Кайлі хоч не змерзла?

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sasha Samsonova (@sashasamsonova) 13 Вер 2019 р. о 1:49 PDT

Компанію Кайлі склав її бойфренд Тревіс Скотт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sasha Samsonova (@sashasamsonova) 17 Вер 2019 р. о 10:55 PDT

Нагадаємо, після народження донечки Стормі у 2018-му Дженнер набула фамільних, "кардашянівських" пишних форм.

22-річна Дженнер попозувала для Playboy

Як відомо, Кайлі з Тревісом щойно почали зустрічатися, як зірка завагітніла. Подейкують, у грудні парубок покликав красуню заміж.

Фото з Instagram Самсонової та Дженнер