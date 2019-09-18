Руки на дупці й голе тіло під мокрою тканиною: Самсонова познімала 22-річну Дженнер для чоловіків
Середа, 18 вересня 2019, 11:59
Фотографиня Саша Самсонова виклала чергову порцію сексі-світлин однієї зі своїх найулюбленіших моделей, наймолодшої мільярдерки планети Кайлі Дженнер.
22-річна реаліті-зіронька на природі позувала для Playboy.
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Компанію Кайлі склав її бойфренд Тревіс Скотт.
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Нагадаємо, після народження донечки Стормі у 2018-му Дженнер набула фамільних, "кардашянівських" пишних форм.
Як відомо, Кайлі з Тревісом щойно почали зустрічатися, як зірка завагітніла. Подейкують, у грудні парубок покликав красуню заміж.
Фото з Instagram Самсонової та Дженнер
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