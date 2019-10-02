Як Кива у Раді з моделлю листувався та свого прутня жмакав. Обережно, ВІДЕО

Депутат Ілля Кива 2-го жовтня в Раді попався на не дуже пристойній поведінці.

Його зняли на відео під час того, як він, поспілкувавшись з якоюсь довгоногою білявкою Юлею, почав тарабонькати через штани.

Відео оприлюднив Всеволод Філімоненко на YouTube.

І хоча автор пише, що Кива мастурбував, це слово тут явно недоречне. Адже депутат просто пом'яв свого прутня та вчасно зупинився.

Ну почесався, ну то й що? :)

До речі, дівчина, з якою листувався Кива, має титул "Гордість і краса України" та вже закрила свій Instagram.

Нагадаємо, взимку 2018-го Кива у снігах випадково засвітив свою цюцюрку.

Відео з YouTube