Дуже вагітна Ешлі Грем знялася голяка. ФОТО

Американська модель плюс-сайз Ешлі Грем, котра вже дуже скоро стане мамою первістка, вирішила зробити фото "ню" на згадку про цей чарівний період свого життя. Заразом поділилася вона ним і зі своїми підписниками.

32-річна зірка знялася гола, ледь прикривши груди.

Ешлі вже скоро народжувати

Нагадаємо, Ешлі й до вагітності не приховувала від фанів "недосконалостей" свого пишного тіла, розтяжок чи целюліту. Як воно змінюється в останні місяці, вона теж чесно показує в мережі.

Вагітна красуня часто показує себе у спідньому та навіть без нього

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 20 Ноя 2019 в 3:34 PST

Як відомо, Грем та її чоловік уже знають, хто в них буде.