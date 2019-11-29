Дуже вагітна Ешлі Грем знялася голяка. ФОТО
П'ятниця, 29 листопада 2019, 13:02
Американська модель плюс-сайз Ешлі Грем, котра вже дуже скоро стане мамою первістка, вирішила зробити фото "ню" на згадку про цей чарівний період свого життя. Заразом поділилася вона ним і зі своїми підписниками.
32-річна зірка знялася гола, ледь прикривши груди.
Нагадаємо, Ешлі й до вагітності не приховувала від фанів "недосконалостей" свого пишного тіла, розтяжок чи целюліту. Як воно змінюється в останні місяці, вона теж чесно показує в мережі.
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Як відомо, Грем та її чоловік уже знають, хто в них буде.
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