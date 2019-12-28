Гола та вагітна Грем вигнулася в йога-позі. ФОТО

Американська модель плюс-сайз Ешлі Грем, чекаючи народження сина, продовжує радувати шанувальників своїми фото "ню".

Чорно-білу світлину, на якій вона займається йогою, жінка виклала в Instagram.

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"Відкрита покірності", - написала Ешлі.

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Як відомо, 32-річна Грем є поборницею щирої, нефотошопленої краси. Вона не соромиться ні розтяжок, ні целюліту, ні інших своїх "недосконалостей".

Фото з Instagram Грем

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