Гола та вагітна Грем вигнулася в йога-позі. ФОТО
Субота, 28 грудня 2019, 10:53
Американська модель плюс-сайз Ешлі Грем, чекаючи народження сина, продовжує радувати шанувальників своїми фото "ню".
Чорно-білу світлину, на якій вона займається йогою, жінка виклала в Instagram.
"Відкрита покірності", - написала Ешлі.
Як відомо, 32-річна Грем є поборницею щирої, нефотошопленої краси. Вона не соромиться ні розтяжок, ні целюліту, ні інших своїх "недосконалостей".
Фото з Instagram Грем
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Вагітна Ешлі Грем без трусів знялася з чоловіком для американського Vogue
"Стаю більшою й більшою": вагітна Грем показала чесне голе ВІДЕО
Приєднуйтесь до дискусії