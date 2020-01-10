Хороший секс та почуття гумору: 23-річна порнозірка Лана Роудс розказала, якого хлопця собі шукає
23-річна американська порнозірка Лана Роудс, яку найбільше шукають на Pornhub, приголомшила зізнанням. Дівчина втомилася від самотності.
Актриса, яку насправді звуть Амара Мейпл, розповіла, яким має бути її майбутній хлопець.
Про це пише The Hook з посиланням на Q&A video.
Перш за все, Лана наголошує, що їй не потрібен чоловік, який її утримуватиме. Тому що вона сама заробляє гроші і здатна себе забезпечити.
По-друге, порнозірка вірить у миттєвий спалах та хімію. Для неї важливий природний потяг.
"Ти можеш бути найгарячішим хлопцем у світі, але якщо мене до тебе не тягне, я не перейматимусь", - наголошує актриса.
А ще Лана хотіла б разом сміятися.
"Для мене дуже важливо мати схоже почуття гумору", - зауважила вона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Think you got game? @fashionnova ad 🏀 what’s your best pick up line?
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I don’t understand how some ppl find pleasure in being whipped, Spank me and I’ll rip your fucking nips off bro. That escalated quickly 🙈
Останнє, що важливо для майбутнього хлопця Лани – щоби він не використовував її. Ані через гроші, ані через порнославу. Обранець дівчини повинен мати до неї щирі почуття.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
І хоча сексу у житті Лани предостатньо, у стосунках для неї він також важливий.
"Я дуже хочу мати поруч того, з ким зможу бути собою, кому подобатиметься моє почуття гуморі, хто буде мені найкращим другом і з ким у мене буде гарний секс", - зазначила Роудс.
"Я сподіваюся, що моя людина скоро з'явиться, бо мені набридло бути самотньою", - зізналася вона.
Фото з Instagram