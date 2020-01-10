Хороший секс та почуття гумору: 23-річна порнозірка Лана Роудс розказала, якого хлопця собі шукає

23-річна американська порнозірка Лана Роудс, яку найбільше шукають на Pornhub, приголомшила зізнанням. Дівчина втомилася від самотності.

Актриса, яку насправді звуть Амара Мейпл, розповіла, яким має бути її майбутній хлопець.

Про це пише The Hook з посиланням на Q&A video.

Перш за все, Лана наголошує, що їй не потрібен чоловік, який її утримуватиме. Тому що вона сама заробляє гроші і здатна себе забезпечити.

Мабуть, після цієї заяви Instagram Лани вибухнув повідомленнями

По-друге, порнозірка вірить у миттєвий спалах та хімію. Для неї важливий природний потяг.

"Ти можеш бути найгарячішим хлопцем у світі, але якщо мене до тебе не тягне, я не перейматимусь", - наголошує актриса.

А ще Лана хотіла б разом сміятися.

"Для мене дуже важливо мати схоже почуття гумору", - зауважила вона.

Останнє, що важливо для майбутнього хлопця Лани – щоби він не використовував її. Ані через гроші, ані через порнославу. Обранець дівчини повинен мати до неї щирі почуття.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Balls deep in the game @fashionnova AD Публикация от Lana Rhoades (@lanarhoades) 30 Сен 2019 в 11:33 PDT

І хоча сексу у житті Лани предостатньо, у стосунках для неї він також важливий.

"Я дуже хочу мати поруч того, з ким зможу бути собою, кому подобатиметься моє почуття гуморі, хто буде мені найкращим другом і з ким у мене буде гарний секс", - зазначила Роудс.

Хлопці, як вам така Снігуронька в якості подружки?

"Я сподіваюся, що моя людина скоро з'явиться, бо мені набридло бути самотньою", - зізналася вона.

Фото з Instagram