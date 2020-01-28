49-річна Наомі Кемпбелл голяка знялася для модного кампейну

28 січня 2020, 12:00

Британсьска супермодель Наомі Кемпбелл стала зіркою нового весняно-літнього кампейну Vivienne Westwood. На одному з фото "чорна пантера" позує в чому мати народила.

Знялася разом із нею й сама Вів'єн, із химерними зачісками та в екстравагантних вбраннях.

 
У травні Наомі святкуватиме своє 50-річчя
 
Сама Вествуд теж попозувала для нового кампейну
 
 
Якби 78-річній Вів'єн набридла мода, вона могла би піти у драматичні акторки
 
 
 

Нагадаємо, Наомі мріє, що колись у неї будуть чоловік та дитина. Наразі ж вона вдячна Всесвітові за свою "обрану родину", близьких за духом людей.

Фото з Instagram 

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