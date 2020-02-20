Тато не проти: 23-річна донька Спілберга оголосила про початок кар'єри порноактриси

Донька легендарного американського режисера Стівена Спілберга вирішила розпочати власну кінокар'єру. От лише зніматиметься 23-річна Мікаела Спілберг зовсім не в таких фільмах, які створює її татко.

Дівчина, яка називає себе "сексуальним створінням", обрала порно.

Чому, і як поставилися до її плану зіркові батьки, яких вона дуже любить та поважає, Спілберг розказала в своєму першому інтерв'ю, яке дала The Sun.

Мікаела Спілберг - прийомна донька відомого кінорежисера

Мікаела, яку ще крихітною вдочерили Спілберг та його дружина Кейт Капшоу, днями оголосила їм свою велику новину через FaceTime. Тато з мамою були "заінтриговані", але "не засмучені".

"Головним пріоритетом для них завжди була моя безпека. Я роблю це не тому, що хочу зробити комусь боляче, і не зі злості, а тому, що хочу вшанувати своє тіло в вигідний спосіб", - підкреслила вона.

А може, скоро це про Стівена казатимуть "татусь відомої порнозірки Мікаели Спілберг"...

Юна Спілберг вже почала знімати "сольні відео" і сама себе продюсує. А ще хотіла би попрацювати танцівницею в стрипклубі, щойно отримає необхідну ліцензію секспрацівниці.

"Мені дуже набридло те, що не можу заробляти на моєму тілі і, чесно, дуже набридло, що мені кажуть ненавидіти моє тіло. А ще мені набридло працювати день за днем на такій роботі, яка не дає задоволення моїй душі", - поділилася Мікаела.

"Моє тіло, моє життя, мій дохід, мій вибір. Я жодній людині не винна мою автономність чи мою чесноту лише через те, яке в мене ім'я", - наголосила вона.

Дівчина вирішила податися в "доросле" кіно

Як пояснила Спілберг, вона прагне стати фінансово незалежною від зіркових батьків, бо це для неї некомфортно.

"Це не такий вибір типу "кінець дороги" чи "я досягла дна". Це позитивний, упевнений вибір, я усвідомила, що нема ганьби в тому, що я зачарована цією індустрією та хочу займатися тим, що є безпечним, здоровим та з моєї згоди", - зазначила вона.

Мікаела прагне перестати залежати фінансово від зіркових батьків

Фішкою Мікаели будуть її великі груди (що важливо, свої). Надалі вона планує знімати фетиш-відео. А от сексом із іншими людьми перед камерою не займатиметься. Адже в неї є бойфренд. До слова, він теж її підтримує.

"Причина, чому я не хочу робить нічого, крім соло, в тім, що я відчуваю, що це стало би вторгненням у мої кордони та стосунки зі значущою для мене людиною", - сказала Спілберг.

Мікаела обрала псевдонім Sugar Star (Цукрова Зірка). У неї вже з'явилися фанати - зі слів дівчини, переважно це білі чоловіки поважного віку.

Також Спілберг розповіла, що хоч і виросла в зірковій родині, її дитинство та юність не були безхмарними. Вона пережила сексуальний аб'юз із боку дорослих "хижаків" (Мікаела підкреслила, що її кривдники не належали до родини чи кола друзів Спілбергів), страждала на анорексію, депресію, пограничний розлад особистості та алкоголізм. Деякий час вона провела в інтернаті для складних підлітків.

Але зараз, запевнила Мікаела, з нею все добре.

"Отак відкритися, поділитися моєю історією та обрати цю кар'єру - це для мене не зрив. Насправді я зараз почуваюся дуже впевненою та цінованою", - сказала дівчина.

Спілберг готова до того, що на неї посиплеться критика.

"50% казатимуть: "Покажи мені твої цицьки!", а 50% - "Як ти посміла занапастити таке прізвище?", - констатувала вона.

Мікаела з бойфрендом Чаком

Як відомо, в Стівена Спілберга та Кейт Капшоу на двох - семеро нащадків. Режисер має старшого сина від попереднього шлюбу, а актриса - доньку - Джессіку Капшоу, відому за серіалом "Анатомія Грей". Також у Стівена з Кейт є троє біологічних спільних дітей (Саша, Соєр і Дестрі) і двоє прийомних - Мікаела і Тео.

Нагадаємо, кілька років тому в порноактриси подалася Монтана Фішберн, донька "Морфеуса" з "Матриці" Лоуренса Фішберна.

Фото з Instagram, прінтскрін з The Sun