Голі й у фарбі: українські красуні та 51-річна зірка "Рятувальників Малібу" в незвичному фотопроєкті

Українські моделі долучилися до незвичного та сміливого фотопроєкту. Вони роздяглися та пообмащувалися фарбою - і все заради доброї справи.

У такому ж вигляді перед камерою попозувало чимало красунь із різних країн, зокрема й американська акторка Донна Д'Еріко, відома за серіалом "Рятувальники Малібу". Їй зараз 55 років.

Проєкт має назву Painted Princess. Кошти, одержані з продажів еротичних постерів, підуть на боротьбу з троргівлею людьми та допомогу жертвам.

Донні 51 рік

Ліля Тимчина

Красуня Енджі теж з України

Вікторія-Каміла з Одеси

Дівчина-гепард Алеся

А це Оксі

Катерина Худякова

Одеситка Надя Русу

Маргарита

Сніжана

А ця дівчина з Великої Британії

Сполучені Штати

Велика Британія

Шрі-Ланка

45-річна Віда Герра, американська модель кубинського походження

Фото з Instagram