Голі й у фарбі: українські красуні та 51-річна зірка "Рятувальників Малібу" в незвичному фотопроєкті

21 лютого 2020, 14:00

Українські моделі долучилися до незвичного та сміливого фотопроєкту. Вони роздяглися та пообмащувалися фарбою - і все заради доброї справи.

У такому ж вигляді перед камерою попозувало чимало красунь із різних країн, зокрема й американська акторка Донна Д'Еріко, відома за серіалом "Рятувальники Малібу". Їй зараз 51 рік.

Проєкт має назву Painted Princess. Кошти, одержані з продажів еротичних постерів, підуть на боротьбу з торгівлею людьми та допомогу жертвам.

 
Донні 51 рік
 
Ліля Тимчина
 
Красуня Енджі теж з України
 
Вікторія-Каміла з Одеси
 
Дівчина-гепард Алеся
 
А це Оксі
 
Катерина Худякова
 
Одеситка Надя Русу
 
Маргарита
 
Сніжана
 
А ця дівчина з Великої Британії
 
Сполучені Штати
 
Велика Британія
 
Шрі-Ланка
 
45-річна Віда Герра, американська модель кубинського походження

Фото з Instagram 

IDEALMEDIA
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