Голі й у фарбі: українські красуні та 51-річна зірка "Рятувальників Малібу" в незвичному фотопроєкті
21 лютого 2020, 14:00
Українські моделі долучилися до незвичного та сміливого фотопроєкту. Вони роздяглися та пообмащувалися фарбою - і все заради доброї справи.
У такому ж вигляді перед камерою попозувало чимало красунь із різних країн, зокрема й американська акторка Донна Д'Еріко, відома за серіалом "Рятувальники Малібу". Їй зараз 51 рік.
Проєкт має назву Painted Princess. Кошти, одержані з продажів еротичних постерів, підуть на боротьбу з торгівлею людьми та допомогу жертвам.
Фото з Instagram
IDEALMEDIA
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