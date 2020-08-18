Працівник БілАЗу в прямому ефірі показав геніталії пропагандисту Соловйову. ВІДЕО

Робочий білоруського автомобільного заводу (БілАЗ) в ефірі YouTube-каналу показав свої геніталії російському телеведучому Володимиру Соловйову.

Це була оригінальна відповідь білоруса на запитання пропагандиста про те, як у них там у Білорусі справи.

"Як я розумію, у нас на зв'язку Анатолій, він робітник із Білорусії", - почав Соловйов.

"Ну, розповідайте, як у вас справи? Як страйк? Який настрій у колективі, що думаєте про те, що відбувається?" - запитав пропагандист.

"Зараз розповім", - відповів робочий і навів камеру на свої геніталії.

Анатолій промовисто й вичерпно відповів пропагандисту

Після цього зв'язок з білорусом перервалася.

"Красунчик. Молодець, Ось, бачите як. Молодець, добре показав. Єдине можу сказати: у БілАЗа побільше буде. Анатолій, щось ще можете показати? Смішно. І до речі, зауважте: він навіть не пофарбував себе в червоно-білий колір", - відреагував Соловйов.

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