47-річна Клум із-за фіранки показала соски молодому чоловіку. ФОТО

Німецька супермодель Гайді Клум, котра в 47 років, іще й після чотирьох пологів має тіло юної дівчини, мабуть, вважає, що просто гріх його не демонструвати. І правильно робить.

Чергову чарівну та сміливу світлину білявка запостила в Instagram.

Фотографував свою голу кохану чоловік, музикант Том Кауліц.

Нагадаємо, різниця в віці в Гайді з Томом - 17 років. Клум вона не заважає анітрохи, аж поки "добрі люди" не починають їй про це нагадувати.

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