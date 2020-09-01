47-річна Клум із-за фіранки показала соски молодому чоловіку. ФОТО

1 вересня 2020, 11:31

Німецька супермодель Гайді Клум, котра в 47 років, іще й після чотирьох пологів має тіло юної дівчини, мабуть, вважає, що просто гріх його не демонструвати. І правильно робить.

Чергову чарівну та сміливу світлину білявка запостила в Instagram.

 
Пустунка Гайді полюбляє ділитися пікантними світлинами в мережі
фото з instagram клум 

Фотографував свою голу кохану чоловік, музикант Том Кауліц.

Нагадаємо, різниця в віці в Гайді з Томом - 17 років. Клум вона не заважає анітрохи, аж поки "добрі люди" не починають їй про це нагадувати.

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