Голоциця Астаф'єва показала чорно-білу еротику в ліжку та ванні
13 жовтня 2020, 17:22
Модель і співачка Даша Астаф’єва вкотре знялася для чоловічого видання Playboy.
Красуня позувала фотографу Філу Лі у ліжку, ванні та на кріслі. На деяких знімках Даша топлес чи оголена, на інших – повністю одягнена, але не менш відверта і чуттєва.
Чорно-білими світлинами Астаф’єва та автор зйомки поділилися у своїх Instagram.
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@ua.playboy by @philipinolee Mua @annielmakeup Pl @11mirrors_hotel
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Нагадаємо, минулого року Даша зняла кліп про Playmate.
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