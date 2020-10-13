Голоциця Астаф'єва показала чорно-білу еротику в ліжку та ванні

Модель і співачка Даша Астаф’єва вкотре знялася для чоловічого видання Playboy.

Красуня позувала фотографу Філу Лі у ліжку, ванні та на кріслі. На деяких знімках Даша топлес чи оголена, на інших – повністю одягнена, але не менш відверта і чуттєва.

Чорно-білими світлинами Астаф’єва та автор зйомки поділилися у своїх Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @philipinolee for @ua.playboy Pl @11mirrors_hotel Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 13 Окт 2020 в 4:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Dasha Публикация от Phil Lee (@philipinolee) 10 Окт 2020 в 7:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram @ua.playboy by @philipinolee Mua @annielmakeup Pl @11mirrors_hotel Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 12 Окт 2020 в 10:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram By @philipinolee Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 12 Окт 2020 в 10:30 PDT

Нагадаємо, минулого року Даша зняла кліп про Playmate.