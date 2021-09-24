Гола зірка "Школи" Ліза Василенко приховала інтимні місця під волоссям
П'ятниця, 24 вересня 2021, 14:10
23-річна актриса і модель Єлизавета Василенко, відома роллю у серіалі "Школа", потішила підписників оголеною фотосесією.
Дівчина попозувала повністю голою, але інтимні місці прикрила довжелезним волоссям.
Світлинами Ліза поділилася в Instagram.
Єлизавета працювала моделлю з 14-ти років, і оголені фотосесії для неї не рідкість. У серіалі "Школа" вона зіграла блогерку Лолу.
Приєднуйтесь до дискусії