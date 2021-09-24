Гола зірка "Школи" Ліза Василенко приховала інтимні місця під волоссям

П'ятниця, 24 вересня 2021, 14:10

23-річна актриса і модель Єлизавета Василенко, відома роллю у серіалі "Школа", потішила підписників оголеною фотосесією.

Дівчина попозувала повністю голою, але інтимні місці прикрила довжелезним волоссям.

Світлинами Ліза поділилася в Instagram.

 
Ніби й повністю гола, але все пристойно
фото Agarysov
 
Фоловери, судячи з деяких коментарів, не очікували таких фото від актриси
 
А дехто з підписників позаздрив фотографу, який знімав Василенко 

Єлизавета працювала моделлю з 14-ти років, і оголені фотосесії для неї не рідкість. У серіалі "Школа" вона зіграла блогерку Лолу. 

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