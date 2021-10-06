"Чому так гаряче?": учасники Maneskin учотирьох знялися голяка

Італійський гурт Maneskin, який у березні обіцяє доїхати з концертом до Києва, вирішив заздалегідь почати розігрівати своїх фанатів та фанаток.

Переможці Євробачення в повному складі знялися голяка та показалися в Instagram, прикривши лише найінтимніше.

Maneskin епатують публіку своїм "ню" фото з instagram maneskin

"Чому так гаряче?", - риторично запитали музиканти.

Люди, в Києві в березні буде ще холодно...

Нагадаємо, раніше оголеним, але з м'ячем на рівні причинного місця, знявся лідер колективу Даміано Давид.