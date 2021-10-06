"Чому так гаряче?": учасники Maneskin учотирьох знялися голяка
Середа, 6 жовтня 2021, 10:10
Італійський гурт Maneskin, який у березні обіцяє доїхати з концертом до Києва, вирішив заздалегідь почати розігрівати своїх фанатів та фанаток.
Переможці Євробачення в повному складі знялися голяка та показалися в Instagram, прикривши лише найінтимніше.
"Чому так гаряче?", - риторично запитали музиканти.
Нагадаємо, раніше оголеним, але з м'ячем на рівні причинного місця, знявся лідер колективу Даміано Давид.
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