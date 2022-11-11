Не сексом єдиним — несподівані дизайнерські рішення із секс-іграшками

Adrien Lastic Hitsens 5 Black



Якщо ви цінуєте нестандартні рішення в інтер'єрі, звикли дивувати гостей незвичайними деталями та не боїтеся експериментів – спробуйте використати іграшки для дорослих як стильні елементи декору.

І це ми зараз не про раптовий гумовий член на поличці (хоча і такий хід має право на існування).

Пропонуємо вашій увазі кілька дотепних інтер'єрних ідей за участю найсучасніших іграшок для дорослих. Геть стереотипи та привіт творчість!

Віконний декор

Важкі штори, ошатні ламбрекени або мінімалістичні жалюзі — кожен обирає свій стиль оформлення вікон, і всі вони сьогодні в моді, адже головне — індивідуальність та яскраві акценти.

Таким акцентом цілком може стати утримувач для штор. Як такий тримач ідеально підходять… вагінальні кульки! Наприклад, кульки Adrien Lastic Geisha Lastic Balls Mía Magenta.

Adrien Lastic Geisha Lastic Balls Mía Magenta

По-перше, у них є надійна петелька, яка не ковзатиме по шторі завдяки бархатистому силікону. По-друге, сама кулька через текстуровану поверхню виглядає як бутон яскравої незвичайної квітки. По-третє, її легко мити просто теплою водою.

Ну і, по-четверте, на питання уважних гостей "а де ви взяли такого незвичайного тримача?" ви завжди зможете відповісти "в секс-шопі!", що на 100% дасть нові ідеї для вашої розмови.

Накриваємо стіл

На обідньому столі секс-девайсам не місце? Як би не так! Спробуйте замінити кільце для серветок ерекційним кільцем, але не звичайним, а, як варіант, з чортиком - Devol Cockring від Adrien Lastic ідеально підійде.

Таке грайливе чортеня відразу задасть настрій і стиль, під нього можна підібрати й інші аксесуари: посуд, квіти, свічки… Асортимент ерекційних кілець дозволяє обирати їх для будь-якого свята: романтичніші, зухваліші чи більш нейтральні.

Adrien Lastic Devol Cockring

Чим же ерекційне кільце краще за звичайне кільце для серветок? Воно цікаво виглядає, як правило, розтягується і підійде для будь-яких серветок, від найтонших батистових до полотняних, і їм завжди можна пограти, якщо гості раптом занудьгують.

Так, Devol Cockring оснащений вібропулькою, увімкнувши яку можна відчути вібрації по всьому кільцю. І навіть змішати легкий коктейль за допомогою його хвостика!

Гаджети для зберігання

До речі, зберегти вино, що залишилося після застілля, теж допоможуть секс-гаджети! Всі поціновувачі вин знають, що аромат і смак вина у відкритій пляшці залишаються незмінними, якщо використовувати спеціальні вакуумні пробки.

Але далеко не все в курсі, що анальна пробка теж підійде (краще, звичайно, якщо це буде нова анальна пробка).

Adrien Lastic Amuse Big Black

Головне, правильно підібрати форму з розширеннями в потрібних місцях, як у пробки Adrien Lastic Amuse Big Black. Так, пружний силікон ідеально прилягатиме до стінок пляшки, а спеціальні розширення не дадуть кисню проникати всередину.

До того ж, медичний силікон, з якого виготовляють якісні іграшки, не пахне та не залишає додаткового присмаку, чого можна очікувати від гуми. Ну і, звісно, ​​це просто красиво.

Несподівані рішення для ваших речей

Спробуйте замінити стандартний гачок у шафі вібратором Adrien Lastic Mr.Hook. Взагалі ця модель призначена для носіння під одягом, тому виконана в незвичній вигнутій формі. Але ніхто не заборонить використовувати такий вібратор як гачок, тим більше, він має кілька переваг перед звичайними пристосуваннями.

Він добре загнутий і здатний утримувати об'ємну річ, до того ж вібратор повністю покритий ніжним силіконом і не зіпсує найтоншу тканину. Виглядає дуже футуристично.

Є навіть спеціальний отвір для кріплення!

Adrien Lastic Mr.Hook

У ванній кімнаті місце товарам для дорослих також знайдеться. І ні, ми зараз не про мило у вигляді члена, хоч воно може відмінно підняти настрій і не тільки.

Гріх оминути таку багатофункціональну річ як дилдо на присосці. У ванній майже всі поверхні просто створені для кріплення подібних іграшок! Можна вибрати яскравий акцент на кшталт дилдо з присоскою Adrien Lastic Hitsens 2 Pink, закріпити його хоч вертикально, хоч горизонтально на кахлі та вішати на нього мочалки. Він точно витримає!

Adrien Lastic Hitsens 2 Pink

А в хвилину задумливості дилдо завжди можна трохи пом'яти і пожамкати: за текстурою це ідеальна антистрес-іграшка, набагато крутіша за сквіші та моші.

Розставляємо акценти

До речі, дилдо на присосці - найбільш універсальний гаджет, який стане в нагоді в організації простору по всій квартирі. Асортимент таких товарів дуже широкий, і можна підібрати і за кольором, і за формою те, що більше підійде (і на що вистачить сміливості).

Adrien Lastic Hitsens 4 Pink

Наприклад, щільний і пружний дилдо Adrien Lastic Hitsens 4 Pink стане в нагоді як стоппер для дверей: потужна присоска надійно утримує його на місці, а особливий матеріал поглинає звук і силу удару.

Їм же можна замінити і тримач для туалетного паперу або паперових рушників — діаметр ідеально підходить під діаметр стандартної втулки.

Adrien Lastic Hitsens 4 Pink

А кухонні рукавички чудово себе відчують на дилдо з присоскою Adrien Lastic Hitsens 5 Black — і виглядатиме конструкція стильно, і просохнуть після використання рукавички швидко.

Adrien Lastic Hitsens 5 Black

Фантазія без кордонів

Ми навели лише декілька найбільш очевидних прикладів, ви ж можете придумати свої, тим більше, що сьогодні секс-гаджети все рідше виглядають як відверта імітація статевих органів і все частіше — як стильний аксесуар.

Можете самі в цьому переконатися - https://sexxes.com.ua/adrien-lastic/.

Якщо у вас запланована тематична вечірка, потрібне оформлення "квартири для побачень" або ви просто любите епатувати гостей – беріть наші ідеї на озброєння, вигадуйте свої та не бійтеся виходити за межі звичного, адже саме за ними все найцікавіше!