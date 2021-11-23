Обираємо лубрикант: короткий гайд асортиментом найкрупнішого виробника

Хто хоча б раз спробував секс з якісним лубрикантом, більше не схоче без нього — саме так кажуть досвідчені користувачі.

Давно минули ті часи, коли лубрикант використовували тільки для вирішення проблем з природною змазкою, під час анального сексу та деяких медичних процедур.

Сьогодні змазка — це не тільки засіб для легкого ковзання, але ще й косметика для догляду, що зволожує і живить ніжну слизову оболонку та шкіру статевих органів.

До того ж відчуття від близькості з використанням спеціальної змазки будуть найяскравіші, то ж спробувати варто.

Навіщо та змазка? Слини достатньо!

Навіщо витрачати гроші на якісь лубриканти, коли завжди можна просто поплювати на долоню, а щось типу дитячого крему або вазелину завжди в домі знайдеться?

І це дуже погана ідея!

Так, слина завжди під рукою, але будемо відверті: плювати прийдеться дуже багато, щоб діло пішло, бо структура слини не забезпечує ковзання.

Ну і це просто небезпечно: герпес, гепатит А, ВПЧ, мононуклеоз, зрідка сифіліс, грип та грві — і це ще не повний список хвороб, що передаються через слину.

А якщо взяти, скажімо, дитячу олійку? Якщо новонародженим можна, то й дорослим не зашкодить?

Так, якщо нею змащувати тіло, а не використовувати як лубрикант на слизових оболонках. При потраплянні у вологе середовище така олія сприяє розвитку грибкових інфекцій, а ще — увага! — знижує ефективність презерватива.

До речі, будь-який жирний крем діє подібним чином на латекс. Ну і наостанок — вазелін, герой радянських анекдотів і легенд про анальний секс. Так, він буде ковзати, але залишить на слизовій оболонці незмивний шар. Тонку плівку майже неможливо вимити ні із піхви, ні із анального отвору.

Та й мінеральні олії в його складі також можуть руйнувати латексні та силіконові вироби (презервативи та іграшки). То ж з необхідністю спец засобів таки доведеться змиритись.

Вся справа в безпеці

Чого ми очікуємо від речовини, яка потрапляє всередину нас? Найголовніше — безпечності. То ж, говоримо "безпечний лубрикант" — маємо на увазі лубрикант pjur.

Чому? По-перше, тому, що це безкомпромісна німецька якість: вся продукція pjur була розроблена і на 100% виробляється в Німеччині та відповідає стандартам якості Європейського Союзу, США та Австралії.

По-друге, лубриканти pjur є медичною продукцією: вони мають європейський сертифікат (СЄ) медичної продукції класу IIa, для чого пройшли сертифікацію нотифікованим органом на відповідність вимогам Регламенту (ЄС) MDR 2017/745 щодо маркування.

По-третє, лікарі активно рекомендують саме лубриканти pjur при боротьбі з сухістю вульви та піхви: на іспанському ярмарку дитини "Feria BEBE" жінки з різними порушеннями природної мікрофлори (після хірургічного втручання, вагітності та народження дитини, в період менопаузи або стресу) випробували продукцію pjur та знайшли її найбільш підходящою для своєї ситуації.

Але це ще не все! Формули лубрикантів pjur med не містять гормонів, сперміцидних речовин та сумісні з латексними презервативами.

А змазка pjur med VEGAN glide має міжнародний всесвітньо визнаний товарний знак Vegan Society, тобто не містить інгредієнтів тваринного походження та не тестується на тваринах. То ж, можемо говорити про те, що більш безпечних та гіпоалергенних лубрикантів ви просто не знайдете.

Та й навіщо шукати, якщо pjur пропонує одну з найширших товарних ліній.

Для здоров’я, краси та задоволення

Кохання, здоров’я та задоволення — складові життя, і жодну не можна виключити. Саме за такими принципами складений асортимент pjur: лінійки love та med заслуговують окремої уваги.

pjur LOVE — це лубриканти для експериментів, захоплюючих експірієнсів та цікавих вражень.

В цій лінійці є декілька серій. По-перше, це базові лубриканти на водній основі, що підходять для приємного вагінального сексу (pjur BASIC), а також унікальні силіконові лубриканти pjur ORIGINAL, що прекрасно попрацюють не лише як змазка, а й як чудовий засіб для масажу.

Окремої уваги заслуговують лубриканти для анального сексу — практики, яка потребує додаткового комфорту.

Серія лубрикантів pjur ANALYSE ME на силіконовій або водній основі забезпечують м’які відчуття під час анального проникнення, а також, завдяки гіалурону в складі, додатково зволожують ніжну слизову.

Але якщо звичайної змазки вже мало і потрібні ідеї для інтенсивного анального сексу, то і для цих випадків у pjur є вирішення — серія лубрикантів BACK DOOR, що відрізняються від ANALYSE ME більшою концентрованістю.

Але якщо вам замало комфорту й догляду, окремо представлений лубрикант pjur BACK DOOR з додаванням пантенолу і екстракту ромашки для заспокійливої, протизапальної та зволожуючої дії.

У тих випадках, коли потрібна класична змазка, але найніжніша та на 100% гіпоалергенна, pjur пропонує серію pjur WOMAN, в якій представлені лубриканти без парабенів, консервантів та віддушок.

Силіконова або водна основа — обирати вам (пам’ятайте, що силіконові змазки не можна використовувати з більшістю іграшок), а найчистіший склад та найтоншу текстуру вже забезпечено. Саме в цій серії можна знайти лубрикант з веганською формулою, з додаванням алое вєра для зволоження, створені спеціально для жінок, з урахуванням їхнього комфорту та чуттєвості. Так, лубрикант для жінок на водній основі pjur Woman Nude розроблений спеціально для чутливої шкіри, що схильна до алергії.

Його можна без остраху використовувати людям з найчутливішою шкірою та слизовими, бо в ньому немає жодного алергену чи зайвого компоненту.

Лінійка pjur MED — справжня знахідка для тих, у кого здоров’я на першому місті.

В неї входять лубриканти на основі силікону без консервантів, придатні для дуже чутливої шкіри та слизових оболонок, та лубриканти на водній основі, збагачені корисними речовинами, що підходять для будь-якого типу шкіри.

Ці лубриканти охоче рекомендують лікарі США, Австралії та Європи жінкам, що зіткнулись з проблемою вагінальної сухості.

Так, силіконова змазка pjur MED Premium glide пройшла клінічні тести і чудово підходить для сухої та чуттєвої шкірі статевих органів, не закупорює пори та активно зволожує. Є аналогічна позиція і на водній основі.

В лінійці pjur MED представлений також лубрикант pjur MED Repair glide з гіалуроновою кислотою для відновлення, а також змазка pjur MED Sensitive glide — чудове рішення для людей з підвищеною чутливістю шкіри та слизових оболонок.

Але ж піклування про здоров’я не закінчується лише вдало підібраною змазкою, тому в лінійці pjur MED представлені також додаткові продукти, що не стануть на заваді майже кожному. Наприклад, очищуючий спрей pjur med CLEAN, що однаково добре підходить і для ніжної шкіри, і для іграшок, не містить спирту та має антибактеріальний ефект.

Ще одна цікава позиція — натуральний пролонгуючий спрей для чоловіків pjur MED Pro-long. Що він робить? Знижує підвищену чутливість і подовжує статевий акт без будь-якої шкоди!

І, звісно, в найбагатшому асортименті pjur представлені й деякі цікавинки, яким нема навіть наближених аналогів у інших виробників.

Наприклад, супер густа змазка pjur POWER premium cream — це гібридний лубрикант кремової текстури для любителів справді великих розмірів, в тому числі й іграшок, який зручно використовувати для екстремальних практик.

Або крем для збільшення пеніса pjur MAN Xtend Cream з екстрактом гінкго білоба та женьшеню, що посилює кровообіг і має омолоджуючий ефект.

Чи, наприклад, найрідкіша змазка piur LIGHT для гарячого масажу, що переходить в найгарячіший секс.

Загалом, товарна лінійка pjur — це понад 60 інноваційних продуктів у різних категоріях, до того ж кількість найменувань постійно зростає. Можна ознайомитись з усіма, щоб підібрати те, що ідеально підійде саме для вашого випадку.

26 років пристрасті

Скільки може тривати найпалкіша пристрасть? Три роки, допоки живе кохання, або цілу вічність, або поки є натхнення?

Не менше 26 років — саме стільки існує компанія pjur, що була заснована в далекому 1995 році і продовжує активно розвиватись й сьогодні.

"Це мій спосіб життя і моя пристрасть, життя з орієнтацією на чистоту та якість", — так розповідає про компанію pjur її засновник Олександр Гібель (Alexander Giebel).

Компанія займається виробництвом косметичних та медичних товарів для здоров’я, комфорту та краси.

Група pjur використовує інгредієнти найвищого рівня чистоти та якості.

Офіси компанії працюють в США, Австралії та в Європі, а товарами користуються в більш ніж 70 країнах на 5 континентах.

"pjur — це глобальна командна операція. Від головного офісу групи pjur у Люксембурзі до всіх наших партнерських офісів по всьому світу, ми всі працюємо разом як сильна та мотивована команда, щоб надихнути кожного окремого клієнта, незалежно від віку, статі, етнічної приналежності чи менталітету, підвищити його чи її якість життя з pjur", — під таким гаслом працює і засновник pjur Олександр Гібель, і уся компанія.

Продукти від pjur отримали оцінки "Відмінно" та "Кращий на практиці" від німецького незалежного інституту інформації для споживачів "Stiftung Warentest" щодо безпеки товарів широкого вжитку.

Продукція pjur схвалена організаціями охорони здоров’я ЄС, США та Австралії.

До того ж в Австралії pjur group ще й займається благодійністю, підтримуючи фонд McGrath Foundation: з кожної упаковки pjur med до фонду відраховується по 0,25 австралійських долара. То ж сьогодні pjur — це синонім безкомпромісної високої якості та довіри, отже, якщо виникає питання, який лубрикант точно підійде — ви знаєте, де його шукати.