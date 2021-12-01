Разом переможемо: бренд іграшок для дорослих проти раку грудей

Поки новий штамм коронавірусу захопив нашу увагу, може здатися, що інші захворювання відступили, але це зовсім не так.

Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2020 році на частку онкозахворювань припало близько 10 млн смертей у світі.

Найпоширенішими (з точки зору нових випадків) були рак грудей, легенів, товстої і прямої кишки, простати, шкіри та шлунка.

В Україні жінки найчастіше хворіють саме на рак молочної залози: 20,3% серед всіх жіночих онкологічних захворювань (за даними Національного канцер-реєстру України та НСЗУ, джерело). І це дуже велика цифра!

Рак, виявлений на ранніх стадіях, ефективно лікується. То ж, щоб сумна статистика не поповнювалась, потрібні дві речі: профілактика раку та гроші на його лікування.

І саме вирішенням цих двох проблем займається світовий фан-бренд SVAKOM, жертвуючи гроші на придбання обладнання для Національного інституту раку України та розповсюджуючи інформацію щодо самодіагностики раку разом зі своїми іграшками.

Наразі долучитися до доброї справи може кожен бажаючий, просто купивши будь-яку продукцію SVAKOM — тепер вона принесе подвійну радість та користь.

Задоволення та піклування

SVAKOM сам себе називає фан-брендом, бо він спеціалізується на товарах для розваг. Це круті іграшки для дорослих з цікавим функціоналом, неповторним дизайном та преміальною якістю.

Але в компанії вирішили, що цього замало, і додали ще піклування про здоров’я — при чому, як того, хто купує іграшку, так і тих, хто цього потребує найбільше.

По-перше, всі покупці іграшок SVAKOM отримують листівку з покроковим описом методики самоогляду задля профілактики раку грудей.

Цю листівку також можна передати найближчим жінкам як інструкцію для самодіагностики, можна сфотографувати і переслати або розмістити на сторінці в соцмережі — інформації забагато не буває!

А, по-друге, SVAKOM є офіційним партнером благодійного фонду КВІТНА, що допомагає українкам в боротьбі з раком молочної залози.

Так, з 1 грудня 2021 року до 28 лютого 2022 року SVAKOM жертвує частину коштів від продажу товарів на придбання обладнання для Національного інституту раку України.

Точна сума пожертви наразі невідома, адже вона залежить від того, скільки товарів буде продано — тобто, від нас з вами.

Долучитися до акції дуже просто та приємно.

Достатньо купити будь-яку іграшку SVAKOM і насолоджуватись життям разом з нею — головне, встигнути до 28 лютого обрати саме ту іграшку, яка вас надихатиме та допоможе вивільнити найпотаємніші бажання.

Наприклад, якщо вам до вподоби щось надсучасне та лаконічне, можна обрати смарт-девайс Phoenix — вібруючу в 11 режимах іграшку для жінок, що одночасно стимулює усі ерогенні зони, а також керується за допомогою смартфону як зблизька, так і з будь-якої точки світу.

То ж ви не тільки отримаєте неперевершене задоволення (або подаруєте його своїй дівчині), а ще й допоможете багатьом жінкам України, бо відрахування з кожної проданої іграшки будуть направлені до благодійного фонду КВІТНА.

Спасіння у долонях

Близько 40% випадків раку грудей виявляють на пізніх стадіях, коли лікування стає все менш ефективним.

Це пов’язано з тим, що рак молочної залози ніяк не позначається на самопочутті жінки, доки пухлина ще маленька, отже до лікарів більшість доходить тоді, коли пухлина вже виросла, а онкологічне захворювання переходить у другу чи третю стадію.

Але рак грудей — саме той випадок, коли спасіння знаходиться буквально у долонях!

За даними ВООЗ, 30-50% ракових захворювань можна попередити, а виживання при лікуванні на першій стадії раку складає майже 100%! (за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України).

Лікарі рекомендують жінкам проводити самообстеження молочних залоз раз на місяц, починаючи з 20-річного віку.

Це не складно і займає всього декілька хвилин!

Спочатку станьте перед дзеркалом і огляньте груди в двох позиціях — руки на поясі та за головою. Зверніть увагу на асиметрію грудей, контури, колір шкіри, зміни сосків та ареалів, втягнення сосків, нові зморшки або складки шкіри. Потім ляжте на спину та підкладіть під лопатки згорнутий валиком рушник, щоб грудна клітина була трохи піднята. М’яко пропальпуйте кожну молочную залозу протилежною рукою. Робіть вертикальні, горизонтальні та радіальні рухи, звертайте увагу на внутрішні утворення, нерівності та болючість. При будь-яких незвичних та неприємних змінах обов’язково зверніться до лікаря.

Повну ілюстровану інструкцію з самообстеження ви отримаєте разом з іграшкою SVAKOM, придбаною з 1 грудня 2021 р по 28 лютого 2022 р.

І це дуже зручно! Прикладом, ви купили чудове смарт-віброяйце для задоволення як вдома, так і в поїздках Ella SVAKOM.

Просто зберігайте інструкцію-листівку разом з іграшкою і кожного разу, як ви візьмете до рук свою "еллу", ви згадаєте, чи проводили вже в цьому місяці самообстеження, проведете його за потреби та ще й нагадаєте подрузі при нагоді.

Не забувайте, що життя рятують найпростіші речі. Зручна білизна, здорове харчування, фізична активність та уникнення факторів ризику (надмірне перебування на сонці, механічні пошкодження, шкідливі звички та стрес) — це чудова профілактика раку, яка під силу кожній.

Добра справа — спільна справа

Перемогти щось сильне та велике, таке як рак грудей, можна тільки разом. Тому долучайтесь до доброї справи, одночасно отримуючи задоволення від крутих іграшок для дорослих.

Зверніть увагу, що в акції беруть участь лише магазини, що доєдналися до благодійності SVAKOM.

Так, в роздрібному магазині вам повинні дати листівку, яку ви бачите на фото вище.

В онлайн-магазинах можна побачити відповідний банер на головній сторінці.

Наприклад, онлайн-магазин sexxes.com.ua, що приєднався до акції, вже розмістив банер на головній сторінці, біля фото товарів SVAKOM — рожеву стрічку, а до кожної покупки буде додана листівка.

Соціально свідома компанія SVAKOM займається благодійністю не тільки в Україні.

Очищення питної води в Уганді та Південному Судані, висадка дерев в Африці, забезпечення молоком дітей Гватемали — це все діяльність SVAKOM.

Представники компанії переконані: бренд товарів для дорослих — це не про розпусту і не про вульгарність, це про здоров'я та високу якість життя людей.

Долучитися до боротьби з раком молочної залози можна не тільки шляхом придбання продукції SVAKOM. Ви можете зробити добру справу й таким чином:

перерахувати кошти фонду КВІТНА: жодні 100 грн не будуть зайвими;

нагадати подругам, колежанкам, матусі або сестрі про необхідність регулярного самообстеження та відвідування лікаря;

розповісти у соцмережах про відрахування коштів для Національного інституту раку брендом SVAKOM, скориставшись хештегом #svakomfightcancer.

Благодійний фонд КВІТНА займається допомогою жінкам, що зіткнулися з раком молочної залози.

Фонд співпрацює з відомими брендами та видатними людьми.

Більше про БФ можна дізнатися тут. Давайте робити добрі справи разом!