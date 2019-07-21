Тігіпко в синіх квітах, Світоліна з хлопцем і боса Катя Чілі засвітилися на закритті Одеського кінофестивалю

20-го липня в Одеському академічному театрі опери та балету відбулась урочиста церемонія закриття 10-го, ювілейного ОМКФ. Її родзинкою став виступ ONUKA, а от на червоній доріжці концентрація селебріті, порівняно з відкриттям, була значно нижчою.

Звісно, продефілювала нею президент ОМКФ Вікторія Тігіпко в яскраво-синьому платті та зіркова гостя заходу Катрін Деньов.

75-річна Катрін Деньов стала почесною гостею фестивалю

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Вікторія Тігіпко на цьогорічному кінофестивалі вирішила вигуляти максимум суконь від бренду Paskal

Тенісистка Еліна Світоліна була зі своїм бойфрендом, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Еліна привезла бойфренда-француза до Одеси

Між іншим, перед урочистим заходом Еліна заправила Гаеля домашнім борщиком. І він сказав "Вкусно!"

А співачка Катя Чілі з сином червоний хідник вирішили відчути на дотик своїми босими ногами

Ексцентрична Катя Чілі

До слова, одним із володарів "Гран-прі" фестивалю став режисер Наріман Алієв зі стрічкою "Додому", котру в травні побачили Канни.

Ірма Вітовська-Ванца

Зірка Молодого театру Наталія Васько

Бонд, Джеймс Бонд Євген Червоненко

А цій пані не дали нагороди за драматизм, і ми вважаємо це дуже несправедливим!

В Нати Жижченко з Alyona Alyona була цікава афтепаті

Нагадаємо, на церемонії відкриття кінофестивалю співачка Джамала встигла покрасуватися аж у трьох сукнях.

Фото "Думская" та з Instagram