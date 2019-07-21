Тігіпко в синіх квітах, Світоліна з хлопцем і боса Катя Чілі засвітилися на закритті Одеського кінофестивалю
20-го липня в Одеському академічному театрі опери та балету відбулась урочиста церемонія закриття 10-го, ювілейного ОМКФ. Її родзинкою став виступ ONUKA, а от на червоній доріжці концентрація селебріті, порівняно з відкриттям, була значно нижчою.
Звісно, продефілювала нею президент ОМКФ Вікторія Тігіпко в яскраво-синьому платті та зіркова гостя заходу Катрін Деньов.
Тенісистка Еліна Світоліна була зі своїм бойфрендом, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.
А співачка Катя Чілі з сином червоний хідник вирішили відчути на дотик своїми босими ногами
До слова, одним із володарів "Гран-прі" фестивалю став режисер Наріман Алієв зі стрічкою "Додому", котру в травні побачили Канни.
Нагадаємо, на церемонії відкриття кінофестивалю співачка Джамала встигла покрасуватися аж у трьох сукнях.
Фото "Думская" та з Instagram