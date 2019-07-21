Тігіпко в синіх квітах, Світоліна з хлопцем і боса Катя Чілі засвітилися на закритті Одеського кінофестивалю

20-го липня в Одеському академічному театрі опери та балету відбулась урочиста церемонія закриття 10-го, ювілейного ОМКФ. Її родзинкою став виступ ONUKA, а от на червоній доріжці концентрація селебріті, порівняно з відкриттям, була значно нижчою.

Звісно, продефілювала нею президент ОМКФ Вікторія Тігіпко в яскраво-синьому платті та зіркова гостя заходу Катрін Деньов.

75-річна Катрін Деньов стала почесною гостею фестивалю

Вікторія Тігіпко на цьогорічному кінофестивалі вирішила вигуляти максимум суконь від бренду Paskal

Тенісистка Еліна Світоліна була зі своїм бойфрендом, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Еліна привезла бойфренда-француза до Одеси

Між іншим, перед урочистим заходом Еліна заправила Гаеля домашнім борщиком. І він сказав "Вкусно!"

А співачка Катя Чілі з сином червоний хідник вирішили відчути на дотик своїми босими ногами

Ексцентрична Катя Чілі

До слова, одним із володарів "Гран-прі" фестивалю став режисер Наріман Алієв зі стрічкою "Додому", котру в травні побачили Канни.

Ірма Вітовська-Ванца

Зірка Молодого театру Наталія Васько

Бонд, Джеймс Бонд Євген Червоненко

А цій пані не дали нагороди за драматизм, і ми вважаємо це дуже несправедливим!

В Нати Жижченко з Alyona Alyona була цікава афтепаті

Нагадаємо, на церемонії відкриття кінофестивалю співачка Джамала встигла покрасуватися аж у трьох сукнях.

Фото "Думская" та з Instagram