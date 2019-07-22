Капітан Оля: Полякова в мікрокупальнику попозувала на носі яхти

Співачка Оля Полякова своїм прикладом продовжує мотивувати фанів не вилежуватися на диванах, а займатися фізкультурою - щоби потім мати змогу хизуватися м'язистим тілом у Instagram.

Сама Оля так і робить.

Артистка у мікрокупальничку попозувала на яхті, продемонструвавши кубики свого пресу.

Оля Полякова знову дражниться своєю фігуркою!

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"Якщо ви втомилися гребти, розслабтеся і пливіть за течією!", - порадила "Оля Премудра".

Нагадаємо, нещодавно Полякова помірялася довжиною ніжок із Maruv.

Фото з Instagram Полякової