Капітан Оля: Полякова в мікрокупальнику попозувала на носі яхти
Понеділок, 22 липня 2019, 12:30
Співачка Оля Полякова своїм прикладом продовжує мотивувати фанів не вилежуватися на диванах, а займатися фізкультурою - щоби потім мати змогу хизуватися м'язистим тілом у Instagram.
Сама Оля так і робить.
Артистка у мікрокупальничку попозувала на яхті, продемонструвавши кубики свого пресу.
"Якщо ви втомилися гребти, розслабтеся і пливіть за течією!", - порадила "Оля Премудра".
Нагадаємо, нещодавно Полякова помірялася довжиною ніжок із Maruv.
Фото з Instagram Полякової
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