Лобода біля басейну показала воркаут для попи та стегон. Гіпнотичне ВІДЕО

Співачка Світлана Лобода зі старшою дочкою Євою гайнула до Туреччини. Там зіркова мама встигла і виступити, і погрітися під сонечком на яхті, і спекотних фото та відео для своїх фанів наробити.

Свєта з Євою в купальниках погрілися під турецьким сонечком

View this post on Instagram A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Jul 22, 2019 at 8:02am PDT

За кілька ж днів до того Свєта нажахала підписників світлиною своїх колін у синцях після концерту. Але співачка хутко загоїла свої ніжки і знов виступає в міні.

Бідні ніжки (

Нагадаємо, молодшій доні Лободи, Тільді в травні виповнився рочок, і вона поки замала для того, щоби всюди супроводжувати маму. Як відомо, імені татуся дівчинки співачка досі не розкрила, хоча й не спростовує чуток, що це Тілль Ліндеманн.