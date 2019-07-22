Лобода біля басейну показала воркаут для попи та стегон. Гіпнотичне ВІДЕО
Понеділок, 22 липня 2019, 14:16
Співачка Світлана Лобода зі старшою дочкою Євою гайнула до Туреччини. Там зіркова мама встигла і виступити, і погрітися під сонечком на яхті, і спекотних фото та відео для своїх фанів наробити.
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За кілька ж днів до того Свєта нажахала підписників світлиною своїх колін у синцях після концерту. Але співачка хутко загоїла свої ніжки і знов виступає в міні.
Нагадаємо, молодшій доні Лободи, Тільді в травні виповнився рочок, і вона поки замала для того, щоби всюди супроводжувати маму. Як відомо, імені татуся дівчинки співачка досі не розкрила, хоча й не спростовує чуток, що це Тілль Ліндеманн.
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