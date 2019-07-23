Сумська з дочками на обкладинці глянцю показали яскравий фемілі-лук

Актриса Ольга Сумська разом з обома дочками Антоніною Паперною та Ганною Борисюк прикрасила обкладинку глянцю.

На сторінках журналу Viva! дівчата продемонстрували яскравий фемілі-лук у відтінках червоного, бежевого і не тільки.

Як відомо, молодша доня Ольги, Аня теж вступатиме на акторське відділення, тож династія Сумських може стати ще численнішою, адже старша Тоня теж актриса.

Ольга знялася зі своїми дорослими дочками від двох чоловіків - Євгена Паперного та Володимира Борисюка

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Старша Тоня поки не досягла рівня маминої слави. То, може, хоч молодшій Ані вдасться наблизитися

Фото Viva!