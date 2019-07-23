Сумська з дочками на обкладинці глянцю показали яскравий фемілі-лук
23 липня 2019, 15:29
Актриса Ольга Сумська разом з обома дочками Антоніною Паперною та Ганною Борисюк прикрасила обкладинку глянцю.
На сторінках журналу Viva! дівчата продемонстрували яскравий фемілі-лук у відтінках червоного, бежевого і не тільки.
Як відомо, молодша доня Ольги, Аня теж вступатиме на акторське відділення, тож династія Сумських може стати ще численнішою, адже старша Тоня теж актриса.
Фото Viva!
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