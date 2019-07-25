Кароль у трусиках і топі опинилася у воді під мостом

Четвер, 25 липня 2019, 10:23

Співачка Тіна Кароль обрала чудову тактику. Зробивши фотосесію у США на березі океану, вона викладає по одному фото з неї, поступово розбурхуючи фантазію своїх підписників. 

Світлини у куцих шортиках на пляжі вже були, а тепер зірка показалася у високих трусиках і топі під мостом у воді. 

Прихильники Тіни у захваті від її сексі образу. 

 
Кароль спокусливо притулилася попою до стовпа
 
 
Тіна замилувала мережу ніжними фото себе 

Нагадаємо, не так давно Кароль презентувала ліричне відео, в якому вона спокусливо сидить біля води

Фото Аліни Симоненко

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