Кароль у трусиках і топі опинилася у воді під мостом
Четвер, 25 липня 2019, 10:23
Співачка Тіна Кароль обрала чудову тактику. Зробивши фотосесію у США на березі океану, вона викладає по одному фото з неї, поступово розбурхуючи фантазію своїх підписників.
Світлини у куцих шортиках на пляжі вже були, а тепер зірка показалася у високих трусиках і топі під мостом у воді.
Прихильники Тіни у захваті від її сексі образу.
Нагадаємо, не так давно Кароль презентувала ліричне відео, в якому вона спокусливо сидить біля води.
Фото Аліни Симоненко
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