Кароль у трусиках і топі опинилася у воді під мостом

Співачка Тіна Кароль обрала чудову тактику. Зробивши фотосесію у США на березі океану, вона викладає по одному фото з неї, поступово розбурхуючи фантазію своїх підписників.

Світлини у куцих шортиках на пляжі вже були, а тепер зірка показалася у високих трусиках і топі під мостом у воді.

Прихильники Тіни у захваті від її сексі образу.

Кароль спокусливо притулилася попою до стовпа

Тіна замилувала мережу ніжними фото себе

Нагадаємо, не так давно Кароль презентувала ліричне відео, в якому вона спокусливо сидить біля води.

Фото Аліни Симоненко