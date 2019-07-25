Онука Ротару в Італії показала мокрі розваги з бойфрендом

Четвер, 25 липня 2019, 12:08

Онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко вже досягла того віку, коли може відпочивати не з батьками, а з бойфрендом.

18-річна красуня нині перебуває у Портофіно, де розважається зі своїм хлопцем Марко, який, судячи за все, італієць.

Парочка катається на водних скутерах, колесить на кабріолеті та просто насолоджується красивим життям у красивій місцевості.

 
Софія вже не вперше показує у мережі свого іноземного бойфренда 
 
Хлопець явно старший за Софію
 
 
Навіть на відпочинку Соня носить вбрання від своєї хрещеної - Лілії Пустовіт
 
Цікаво, як там розвивається музичка кар'єра дівчини 

Судячи з Instagram Марко та Соні, їхні стосунки почалися ще взимку, а, може, і раніше. 

 
Як вам парочка? 

Нагадаємо, зовсім нещодавно, у червні Софія відпочивала на французькому узбережжі. 

Фото з Instagram

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