Онука Ротару в Італії показала мокрі розваги з бойфрендом
25 липня 2019, 12:08
Онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко вже досягла того віку, коли може відпочивати не з батьками, а з бойфрендом.
18-річна красуня нині перебуває у Портофіно, де розважається зі своїм хлопцем Марко, який, судячи за все, італієць.
Парочка катається на водних скутерах, колесить на кабріолеті та просто насолоджується красивим життям у красивій місцевості.
Судячи з Instagram Марко та Соні, їхні стосунки почалися ще взимку, а, може, і раніше.
Нагадаємо, зовсім нещодавно, у червні Софія відпочивала на французькому узбережжі.
Фото з Instagram
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