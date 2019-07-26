Осадча з Горбуновим спонтанно з'їздили до Голландії на шампанське з оселедцем
26 липня 2019, 12:57
Зіркове подружжя, Катя Осадча та Юрій Горбунов улаштували собі романтичні міні-канікули в Нідерландах. Голуб'ята відвідали Амстердам і Гаагу, помилувалися мистецтвом та краєвидами, а ще поласували місцевими смаколиками.
Як написала Катя в Instagram, поїздка була спонтанною. Але вони неодмінно повернуться.
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Телезірка зізналася, що хотіла би якось спробувати пожити на баржі на одному з каналів.
Як відомо, в Осадчої з Горбуновим є спільний 2-річний син Іван. А первісткові Каті скоро буде 17.
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