Осадча з Горбуновим спонтанно з'їздили до Голландії на шампанське з оселедцем

Зіркове подружжя, Катя Осадча та Юрій Горбунов улаштували собі романтичні міні-канікули в Нідерландах. Голуб'ята відвідали Амстердам і Гаагу, помилувалися мистецтвом та краєвидами, а ще поласували місцевими смаколиками.

Горбунов із Осадчою показали в мережі свої голландські канікули

Подружжя побувало в Амстердамі та Гаазі

Як написала Катя в Instagram, поїздка була спонтанною. Але вони неодмінно повернуться.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 24 Лип 2019 р. о 11:47 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 22 Лип 2019 р. о 7:01 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 24 Лип 2019 р. о 1:49 PDT

Телезірка зізналася, що хотіла би якось спробувати пожити на баржі на одному з каналів.

Романтика на воді

І гастротур

Юрчик, 48 рочків

Як відомо, в Осадчої з Горбуновим є спільний 2-річний син Іван. А первісткові Каті скоро буде 17.