Горова на фестивалі у Баку припала до соліста Rammstein, а Дорофєєва до Каменських

П'ятниця, 26 липня 2019, 13:58

У Баку розпочався щорічний музичний фестиваль "Жара", і традиційно на ньому зібралися зірки російської та української естради.

Потап і Mozgi, Настя Каменських, "Время и Стекло", Діма Монатік, Ані Лорак, Віра Брежнєва, Макс Барських пройшлися червоною доріжкою відкриття та виступили на сцені першого дня фесту.

До речі, соліст Rammstein Тілль Ліндеманн теж у Баку. Але цього року до нього тулилася не Світлана Лобода, а продюсерка Ірина Горова, яка ще й написала, що закохується в Тілля.

Варто нагадати, що організатором фестивалю у Баку є співак і бізнесмен Емін Агаларов, який живе і працює у Росії.

 
Два роки тому з подібних фото почалися чутки про роман Лободи і Ліндеманна. Горовій закортіло тієї ж слави?
 
Позитив і Надя Дорофєєва далеко на вперше на "Жарі"
 
Кароліна хотіла затьмарити своєю сукнею та грудьми усіх конкуренток?
 
Подружки-красуні Настя і Надя
 
Одного разу дівчата навіть цілувалися на сцені
 
Віра Брежнєва на хіднику підкреслила бюст білим ліфом, а на сцені співачка була в іншому вбранні
 
Макс Барських засвітив тату на грудях
 
Для сцени NK обрала більше провокативне вбрання

Фото з Instagram

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