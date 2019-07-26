Горова на фестивалі у Баку припала до соліста Rammstein, а Дорофєєва до Каменських
26 липня 2019, 13:58
У Баку розпочався щорічний музичний фестиваль "Жара", і традиційно на ньому зібралися зірки російської та української естради.
Потап і Mozgi, Настя Каменських, "Время и Стекло", Діма Монатік, Ані Лорак, Віра Брежнєва, Макс Барських пройшлися червоною доріжкою відкриття та виступили на сцені першого дня фесту.
До речі, соліст Rammstein Тілль Ліндеманн теж у Баку. Але цього року до нього тулилася не Світлана Лобода, а продюсерка Ірина Горова, яка ще й написала, що закохується в Тілля.
Варто нагадати, що організатором фестивалю у Баку є співак і бізнесмен Емін Агаларов, який живе і працює у Росії.
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Фото з Instagram
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