"НеАнгел" Віка в купальнику влаштувала фотосесію з несучками
26 липня 2019, 14:30
Учасниця дуету "НеАнгелы" Вікторія гайнула відпочити не до якогось екзотичного місця, а на рідну Харківщину. Там вродили огірки і є дуже фотогенічні кури з півнем.
Себе на дачі у батьків Віка показала в Instagram.
"Ви гадали, артисти лише на курортах відпочивають? А ні! Найулюбленіше місце, де можна бути самою собою - це батьківська дача під Харковом. Місце, де минуло все наше дитинство", - поділилася зірка.
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Повстречалась с дачным «будильником»😄🐔⏰))))) Всем сообщает, что наступило утро. #кукареку
Нагадаємо, кілька місяців тому Віка зізналася, що в неї є бойфренд.
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