"НеАнгел" Віка в купальнику влаштувала фотосесію з несучками

Учасниця дуету "НеАнгелы" Вікторія гайнула відпочити не до якогось екзотичного місця, а на рідну Харківщину. Там вродили огірки і є дуже фотогенічні кури з півнем.

Себе на дачі у батьків Віка показала в Instagram.

Віка на городі. Огірки самі себе не повибирають

"Ви гадали, артисти лише на курортах відпочивають? А ні! Найулюбленіше місце, де можна бути самою собою - це батьківська дача під Харковом. Місце, де минуло все наше дитинство", - поділилася зірка.

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"НеАнгел" влаштувала фотосесію-полювання

Співачка на дачі в батьків під Харковом

Нагадаємо, кілька місяців тому Віка зізналася, що в неї є бойфренд.