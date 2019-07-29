Седокова в купальнику догори дупою розляглася на рожевому фламінго

Співачка Аня Седокова, яка змушена заробляти понад мільйон рублів на місяць, анонсувала 10 днів відпустки на Лазуровому узбережжі.

Вона виклала у мережу фото себе догори попою на гумовому рожевому фламінго та заявила, що саме так і налаштована провести відпочинок.