Седокова в купальнику догори дупою розляглася на рожевому фламінго

Понеділок, 29 липня 2019, 13:34

Співачка Аня Седокова, яка змушена заробляти понад мільйон рублів на місяць, анонсувала 10 днів відпустки на Лазуровому узбережжі.

Вона виклала у мережу фото себе догори попою на гумовому рожевому фламінго та заявила, що саме так і налаштована провести відпочинок.

 
"Наступні 10 днів у мене немає концертів (але це не точно 😂), і через годину літак понесе мене на Лазурне узбережжя, де я планую займатися тим, що відображене на цій фотографії. І нікуди не летіти", - написала Седокова
 
Аня радіє відпустці, але якщо подивитися на її Instagram, складається враження, що вона половину свого часу проводить на пляжі

Крім того, Аня поділилася корисними спостереженнями щодо ролі смартфону у її житті.

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Почему мы так любим свои телефоны? Сколько раз мы слышали в свой адрес: «ты в своём телефоне постоянно», « тебе телефон важнее». Для меня это несколько факторов. Выбери свой: 1. Музыка. В моем телефоне всегда песни, которые так быстро могут перенести тебя в другую реальность, другой мир. Телепорт. 2. Это связь. С тем, кто не позвонил, но ты все ждёшь. Все веришь. Это та ниточка, тонкая и почти порвалась, но она есть. 3. Способ забыть себя. Легкий . Бесплатный. Вдруг оказаться там, где ты никогда не был. Другой мир. Хотя, не телепорт ли это? Что для тебя телефон?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 26 Июл 2019 в 10:17 PDT

Нагадаємо, нещодавно Седокова озвучила суму, яка їй потрібна на місяць.

А ще Аня презентувала веселий кліп про мамську долю.

Фото з Instagram

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