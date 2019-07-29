Седокова в купальнику догори дупою розляглася на рожевому фламінго
Співачка Аня Седокова, яка змушена заробляти понад мільйон рублів на місяць, анонсувала 10 днів відпустки на Лазуровому узбережжі.
Вона виклала у мережу фото себе догори попою на гумовому рожевому фламінго та заявила, що саме так і налаштована провести відпочинок.
Крім того, Аня поділилася корисними спостереженнями щодо ролі смартфону у її житті.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Почему мы так любим свои телефоны? Сколько раз мы слышали в свой адрес: «ты в своём телефоне постоянно», « тебе телефон важнее». Для меня это несколько факторов. Выбери свой: 1. Музыка. В моем телефоне всегда песни, которые так быстро могут перенести тебя в другую реальность, другой мир. Телепорт. 2. Это связь. С тем, кто не позвонил, но ты все ждёшь. Все веришь. Это та ниточка, тонкая и почти порвалась, но она есть. 3. Способ забыть себя. Легкий . Бесплатный. Вдруг оказаться там, где ты никогда не был. Другой мир. Хотя, не телепорт ли это? Что для тебя телефон?
Нагадаємо, нещодавно Седокова озвучила суму, яка їй потрібна на місяць.
А ще Аня презентувала веселий кліп про мамську долю.
Фото з Instagram