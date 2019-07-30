18-річна донька Брежнєвої влаштувала постільну фотосесію в халатику
Вівторок, 30 липня 2019, 10:20
18-річна донька співачки Віри Брежнєвої Соня, яка нещодавно заінтригувала мережу фото з закордонним парубком, влаштувала мініфотосесію в двоспальному ліжку.
Дівчина полежала перед камерою, вбрана лише у халатик.
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Невідомо, хто знімав Соню, але мама Віра доньчин образ уподобала і поділилася світлинами і в своєму фотоблозі.
Як відомо, дочка Брежнєвої перебралася до Америки ще понад рік тому, а нещодавно вступила до вишу в Каліфорнії.
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