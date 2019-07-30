18-річна донька Брежнєвої влаштувала постільну фотосесію в халатику

18-річна донька співачки Віри Брежнєвої Соня, яка нещодавно заінтригувала мережу фото з закордонним парубком, влаштувала мініфотосесію в двоспальному ліжку.

Дівчина полежала перед камерою, вбрана лише у халатик.

Переглянути цей допис в Instagram Towel series Допис, поширений Sonya (@sonyaxkiperman) 29 Лип 2019 р. о 1:06 PDT

Невідомо, хто знімав Соню, але мама Віра доньчин образ уподобала і поділилася світлинами і в своєму фотоблозі.

Старшій доці Віри вже 18

Цікаво, хто знімав щасливу Соню?

Як відомо, дочка Брежнєвої перебралася до Америки ще понад рік тому, а нещодавно вступила до вишу в Каліфорнії.

Фото з Instagram Брежнєвої та Кіперман