Куриленко в купальнику показала струнке мокре тіло коло басейну

Українська та французька актриса Ольга Куриленко похвалилася стрункою фігуркою в купальнику. Позувала 39-річна зірка цього разу не біля моря в рідному Бердянську, а десь на тлі басейну і травички.

Фото мокрої себе Оля виклала в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 30 Лип 2019 р. о 9:09 PDT

Як відомо, в "дівчини Бонда" є син Александр, якому восени виповниться чотири роки.

39-річна Оля полюбляє зніматися в купальнику для свого Instagram

Реклама:

Нагадаємо, нещодавно Ольга показувала, як вона виглядала тінейджеркою, коли лише починала кар'єру моделі.