Куриленко в купальнику показала струнке мокре тіло коло басейну
Середа, 31 липня 2019, 10:39
Українська та французька актриса Ольга Куриленко похвалилася стрункою фігуркою в купальнику. Позувала 39-річна зірка цього разу не біля моря в рідному Бердянську, а десь на тлі басейну і травички.
Фото мокрої себе Оля виклала в Instagram.
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Як відомо, в "дівчини Бонда" є син Александр, якому восени виповниться чотири роки.
Нагадаємо, нещодавно Ольга показувала, як вона виглядала тінейджеркою, коли лише починала кар'єру моделі.
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