Alyona Alyona, коні та балерини: "велику і смішну" реперку закрутило в новому ВІДЕО
1 серпня 2019, 14:18
Від реперки Alyona Alyona голова іде обертом. У буквальному сенсі, бо весь її новий відеокліп, на композицію "Велика та смішна" - це обертання різноманітних локацій, від стайні до балетної зали.
Cама зірка у відео вбрана в рожеву іменну футболку та масивний реперський ланцюг. Цікава деталь: коси Alyona Alyona забрані в гулю за допомогою стрічки з написом "caution".
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, нещодавно виконавиця набила собі тату в пікантному місці, але що там, не показує.
Відео з YouTube
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