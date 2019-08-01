Alyona Alyona, коні та балерини: "велику і смішну" реперку закрутило в новому ВІДЕО

Від реперки Alyona Alyona голова іде обертом. У буквальному сенсі, бо весь її новий відеокліп, на композицію "Велика та смішна" - це обертання різноманітних локацій, від стайні до балетної зали.

Cама зірка у відео вбрана в рожеву іменну футболку та масивний реперський ланцюг. Цікава деталь: коси Alyona Alyona забрані в гулю за допомогою стрічки з написом "caution".

"Велика і смішна" Alyona Alyona знялася на тлі різноманітних локацій

Стайня, балетна зала, супермаркет і багато інших місць

Реклама:

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно виконавиця набила собі тату в пікантному місці, але що там, не показує.

Відео з YouTube