Шоптенко в купальнику дала пораду, як фотографуватися у відпустці
2 серпня 2019, 13:33
Танцівниця Олена Шоптенко зізналася, що цілих 2 роки не була у відпустці. І ось нарешті вони разом з чоловіком Олексієм Івановим полетіли до моря.
Щаслива Шоптенко виклала кілька фото, зокрема і в купальнику, та поділилася особистим лайфхаком.
"Мій особистий all inclusive лайфхак! Фото в купальнику потрібно робити на третій день. Це коли ти вже трохи засмагла, але ще не сильно поїла", - пожартувала Шоптенко.
Нагадаємо, у травні Шоптенко була в Каннах та вигулювала вечірні сукні на червоному хіднику.
Фото з Instagram
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