Шоптенко в купальнику дала пораду, як фотографуватися у відпустці

Танцівниця Олена Шоптенко зізналася, що цілих 2 роки не була у відпустці. І ось нарешті вони разом з чоловіком Олексієм Івановим полетіли до моря.

Щаслива Шоптенко виклала кілька фото, зокрема і в купальнику, та поділилася особистим лайфхаком.

"Мій особистий all inclusive лайфхак! Фото в купальнику потрібно робити на третій день. Це коли ти вже трохи засмагла, але ще не сильно поїла", - пожартувала Шоптенко.

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"Я 2 роки не була у відпустці. З них 1,2 року не спала безперервним сном, а більшість решти часу - тільки на боці 😁😜 Ці 2 роки були, м'яко сказано, динамічними, і втоми звичайно накопичилося багато", - написала Олена

"Ці 2 роки я не купалася в морі і не ходила по теплому піску. А це найкраща підзарядка для мене!", - зізналася танцівниця

Шоптенко також зауважила, що найкращі її фото робить чоловік Олексій

Нагадаємо, у травні Шоптенко була в Каннах та вигулювала вечірні сукні на червоному хіднику.

Фото з Instagram