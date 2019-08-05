Могилевська на честь 44-річчя зробила граційну позу в купальнику та бризках
5 серпня 2019, 10:28
2-го серпня співачці Наталії Могилевській виповнилося 44. Свій новий рік артистка зустрічала у Туреччині з друзями.
Наталка не викладала багато фото зі святкування, але в Instagram дуже дякувала усім за вітання.
А на третій день 44-річчя Могилевська не стрималася і виклала фото себе в купальнику у бризках води.
"Третій день радію і отримую масу задоволення від ваших теплих слів і привітань! Спасибі, я люблю вас!", - написала співачка.
Нагадаємо, ще у травні Наталія бентежила мережу своїми сідницями в Єгипті.
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