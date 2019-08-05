Могилевська на честь 44-річчя зробила граційну позу в купальнику та бризках

2-го серпня співачці Наталії Могилевській виповнилося 44. Свій новий рік артистка зустрічала у Туреччині з друзями.

Наталка не викладала багато фото зі святкування, але в Instagram дуже дякувала усім за вітання.

А на третій день 44-річчя Могилевська не стрималася і виклала фото себе в купальнику у бризках води.

Ось такою граційною позою Наталя подякувала прихильникам за теплі побажання

Реклама:

"Третій день радію і отримую масу задоволення від ваших теплих слів і привітань! Спасибі, я люблю вас!", - написала співачка.

Могилевська в Туреччині розважалася як могла

Нагадаємо, ще у травні Наталія бентежила мережу своїми сідницями в Єгипті.