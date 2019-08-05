"Уже не дівчинка" Морозюк привітала себе з 30-річчям піротехнікою в Одесі

"Вважаю, що для дівчини 30 - це самий сік", - авторитетно заявила дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина, яка 5-го серпня відзначає ювілей.
Свій новий рік Іра зустріла весело - в Одесі разом із подружками.
Іменинниця виклала фото себе з десертом, прикрашеним міні-феєрверком, та поділилася думками стосовно свого нового віку.
"…Я трохи в шоці, як швидко полетів час, і що я вже давно не дівчинка (в душі-то зупинилася на 20 максимум)", - зізналася Морозюк.
До речі, розважатися в Одесу Морозюк і компанія приїхали за кілька днів до дня народження і, судячи зі сторі в Instagram, встигли добряче повеселитися.
У хижому купальнику Іра ходила в готелі
Морозюк запевняє, що в душі їй 20
Іра вдяглася, наче школярка з кліпу "Тату"
Таким ось складом Морозюк веселилася в Одесі
А чоловік та син сумували за мамою-тусовщицею в Києві
Нагадаємо, нещодавно Ірина в мережі міркувала про статеву рівність.
Фото з Instagram