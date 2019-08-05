"Уже не дівчинка" Морозюк привітала себе з 30-річчям піротехнікою в Одесі
"Вважаю, що для дівчини 30 - це самий сік", - авторитетно заявила дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина, яка 5-го серпня відзначає ювілей.
Свій новий рік Іра зустріла весело - в Одесі разом із подружками.
Іменинниця виклала фото себе з десертом, прикрашеним міні-феєрверком, та поділилася думками стосовно свого нового віку.
"…Я трохи в шоці, як швидко полетів час, і що я вже давно не дівчинка (в душі-то зупинилася на 20 максимум)", - зізналася Морозюк.
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Сладкие 30😂🔥 Честно , немного так непривычно и даже чем то пугающе звучит такая цифра .. но это все только ассоциации с детства и юности. Просто отчетливо помню как в сознательном возрасте отвечала на вопрос : «а сколько твоей маме лет ?» «32» 😂 А сейчас мне уже 30☝🏼 И я немного в шоке , как быстро полетело время 😱 и что я уже давно не девочка ( в душе то остановилось на 20 максимум 😁😇) В школе я всегда отставала в развитии ..ахахвхахахахахаххв ору😂😂😂😂 Я имею ввиду , была самая маленькая , отличалась очень от своих сверстников ..☝🏼😁немного переживала по этому поводу , потому что в 9 классе выглядела на 5 😂 А мама мне всегда говорила : «зайка моя! Ты ещё многого не понимаешь ☝🏼ты в 30 будешь выглядеть на 22☝🏼😇» И вуаля 🥳 А если серьёзно , то чувствую себя максимально а#уенно! Считаю , что для девушки 30 -это сам сок 🙌🏽 Хочу себя поздравить с этой датой 😌 Потому что к своим 30 у меня есть все , о чем могла бы мечтать девушка ! Спасибо Всевышнему , за мою жизнь ! 🙏🏼 А теперь давайте все красивенько меня поздравим 😅☺️😘
До речі, розважатися в Одесу Морозюк і компанія приїхали за кілька днів до дня народження і, судячи зі сторі в Instagram, встигли добряче повеселитися.
Нагадаємо, нещодавно Ірина в мережі міркувала про статеву рівність.
Фото з Instagram