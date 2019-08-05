"Уже не дівчинка" Морозюк привітала себе з 30-річчям піротехнікою в Одесі

"Вважаю, що для дівчини 30 - це самий сік", - авторитетно заявила дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина, яка 5-го серпня відзначає ювілей.

Свій новий рік Іра зустріла весело - в Одесі разом із подружками.

Іменинниця виклала фото себе з десертом, прикрашеним міні-феєрверком, та поділилася думками стосовно свого нового віку.

"…Я трохи в шоці, як швидко полетів час, і що я вже давно не дівчинка (в душі-то зупинилася на 20 максимум)", - зізналася Морозюк.

До речі, розважатися в Одесу Морозюк і компанія приїхали за кілька днів до дня народження і, судячи зі сторі в Instagram, встигли добряче повеселитися.

У хижому купальнику Іра ходила в готелі

Морозюк запевняє, що в душі їй 20

Іра вдяглася, наче школярка з кліпу "Тату"

Таким ось складом Морозюк веселилася в Одесі

А чоловік та син сумували за мамою-тусовщицею в Києві

Нагадаємо, нещодавно Ірина в мережі міркувала про статеву рівність.



Фото з Instagram