Різатдінова вийде на паркет у телетанцях

У депутати не наважалися, зате вийде на паркет. Гімнастка Ганна Різатдінова оголосила про участь у наступному сезоні телешоу "Танці з зірками".

Про це повідомляє прес-служба "1+1".

"Я дивилася це шоу з моменту виходу на екрани, і не зважаючи на величезну зайнятість, навіть перебуваючи на зборах за кордоном, я намагалася не пропустити жодної передачі. Зараз потрібно сказати, що я помилялася, коли думала, що бальні танці - це легко. Насправді, це важка праця. Але я спортсменка, і праця мене не лякає", - прокоментувала олімпійська призерка.

Різатдінова вирішила потанцювати у телешоу

"Мені пощастило, що я займалася гімнастикою. Це особливий вид спорту, близький до балету і танцю. Мені дуже допомагає те, що у мене хороша розтяжка і гнучкість. Є і негативні сторони того, що я маю спортивний досвід, але я не хочу їх розкривати", - зазначила Аня.

Цікаво буде спостерігати за Анею на паркеті

"Ми багато працюємо і сподіваємося відшліфувати свій танець так, щоб підкорити серця глядачів і суддів. Тепер, завдяки проекту, в мене з'явилася приголомшлива можливість прожити ще одні олімпійські ігри, тільки вже не на гімнастичному килимі, а на танцювальному паркеті", - поділилася гімнастка.

Як відомо, ходили чутки, що Аня піде у депутати від "Слуги народу", але цього не сталося

Схоже, з батьком її сина , Олександром Онищенком Аня вже не разом

Нагадаємо, нещодавно про свою участь у "Танцях" також оголосила співачка Maruv.

Фото з Instagram