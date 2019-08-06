Старша донька Седокової показала, як підросла молодша сестра-американка
Схоже, заборона показувати дочку Моніку у соцмережах стосується лише її мами – Ганни Седокової. Адже старша сестра дівчини, Аліна, без проблем постить фото на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, за рішенням суду, доньку від Максима Чернявського, Моніку Седокова може брати з собою у відпустку, але не може виставляти її фото у мережі.
Багатодітна зіркова мама нині відпочиває зі всіма дітьми у Франції, але про це не повідомляє. Зате її старша доня вже показала, як підросла сестричка-американка.
Тим часом, Седокова невтомно пише про любов. Схоже, в її житті таки з'явився новий чоловік.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Что такое любовь для меня? Это когда становится не важно. Твоё эго нервно дышит в сторонке и завистливо посматривает на то, как два здоровых человека счастливы вместе. Раньше, я докапывалась к каждой мелочи, сразу выстраивая цепочку будущих событий. Куда же приведёт то , что он не открыл мне дверь в машине. Ведь это плохой знак? Ведь как же он будет относиться к нашим детям 😂 Но любовь - это когда мелочи действительно становятся мелочами. Все приобретает свои реальные размеры и вы уже не расстанетесь из-за двери, не помытой тарелки или одного резкого слова в ссоре. Наверное, ты перестаёшь дуть на молоко. Просто пьёшь его и наслаждаешься лактозой. Хотя знаешь, что она вредна я😚🤪🥰 Что такое любовь для тебя? Расскажи...
Нагадаємо, нещодавно Седокова назвала суму, яку витрачає щомісяця.
Фото з Instagram