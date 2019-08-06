Старша донька Седокової показала, як підросла молодша сестра-американка

Схоже, заборона показувати дочку Моніку у соцмережах стосується лише її мами – Ганни Седокової. Адже старша сестра дівчини, Аліна, без проблем постить фото на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, за рішенням суду, доньку від Максима Чернявського, Моніку Седокова може брати з собою у відпустку, але не може виставляти її фото у мережі.

Багатодітна зіркова мама нині відпочиває зі всіма дітьми у Франції, але про це не повідомляє. Зате її старша доня вже показала, як підросла сестричка-американка.

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Тим часом, Седокова невтомно пише про любов. Схоже, в її житті таки з'явився новий чоловік.

Нагадаємо, нещодавно Седокова назвала суму, яку витрачає щомісяця.

Фото з Instagram