Марченко в топі та шортиках пробігла понад 10 кілометрів заради доньки. ВІДЕО

Телеведуча Оксана Марченко - жіночка спортивна і часто демонструє свої тренування в мережі. Цього разу 46-річна дружина Віктора Медведчука показала себе на пробіжці.

Причому подолала Оксана понад 10 кілометрів не лише заради гарної фігури, а й заради мотивації для дочки.

Розлогий допис про те, чому 15-річній Дарині важливо бачити, що мамця не здається, Марченко розмістила в Instagram.

Нагадаємо, похресниця Володимира Путіна, як і сама Оксана, полюбляє Dolce&Gabbana.