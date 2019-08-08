Марченко в топі та шортиках пробігла понад 10 кілометрів заради доньки. ВІДЕО

Четвер, 8 серпня 2019, 12:45

Телеведуча Оксана Марченко - жіночка спортивна і часто демонструє свої тренування в мережі. Цього разу 46-річна дружина Віктора Медведчука показала себе на пробіжці.

Причому подолала Оксана понад 10 кілометрів не лише заради гарної фігури, а й заради мотивації для дочки.

Розлогий допис про те, чому 15-річній Дарині важливо бачити, що мамця не здається, Марченко розмістила в Instagram.

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Господи, спасибо за каждый прожитый день! Спасибо за каждый вздох и возможность жить, спасибо. Никогда не сдавайтесь. Вот и сейчас я бегу, жадно вдыхая сладковатый сосновый аромат, и думаю, что как бы мне ни было тяжело - я справлюсь. Меня снимает на видео моя дочь, и я не могу ее подвести. На моем фитнес-браслете больше десяти километров, сердце жестко отбивает ритм, мышцы напряжены... Перед подъемами я чувствую, как лезет в мой мозг противная мысль пройтись, снизить темп... мой пульс уже в моей голове, и видно, как бьётся моё сердце... Но меня снимает моя дочь! И как бы мне ни было тяжело сейчас - я не сдамся. Хотя бы для того, чтобы когда-нибудь, когда мою девочку посетит мысль отступить или снизить темп, она сказала себе: "Я - сильная, как моя мама. Я все смогу!" Будьте примером для своих детей, любите их, преодолевайте трудности ради них - и только тогда они получат тот самый редкий ген ДНК, который поможет им преодолеть самые непреодолимые высоты! #оксанамарченко #oksanamarchenko #run #бег #зож #спорт #мотивация

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 8 Сер 2019 р. о 12:31 PDT

Нагадаємо, похресниця Володимира Путіна, як і сама Оксана, полюбляє Dolce&Gabbana.

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