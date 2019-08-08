Зібров на 60-річчя своєї жінки зібрався ще раз одружитися

62-річний співак Павло Зібров здивував заявою. Він зібрався одружитися втретє.

Щоправда, обраницею артиста знову стала його ж дружина Марина, і ще одне весілля пара зіграє на 60-річчя жінки.

Свято станеться 25-го серпня. Церемонію вестиме донька Зібрових Діана, повідомляє прес-служба телеканалу "Україна".

Зіброви готуються і до ювілею, і до весілля

Гуляти подружжя Зібрових буде в елітному ресторані в Конча-Заспі. Весільну сукню наречена вже обрала - від італійського виробника. А ось із дружками ще визначається.

"Дружка має бути така, яка вже прожила з чоловіком багато років. Понад 25 років. Рибчинські - наші куми, й вони нещодавно відсвяткували золоте весілля. То було б дуже гарно, якщо б Саша Рибчинська погодилась бути моєю дружкою", – сказала Марина Зіброва.

Як відомо, Марина - друга дружина Павла. Від першого шлюбу співак має сина Сергія, а Марина від першого чоловіка народила сина Олександра

Тим часом наречений хвилюється не через організацію свята, а через інше.

"Чи ти згодна вийти за мене заміж…? І я боюся того, що вона відповість", – пожартував Зібров в ефірі "Ранку з Україною".

До речі, якось Зібров розказував, як вони з дружиною закуплялися в секс-шопі.

Фото з Instagram