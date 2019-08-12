Кохана Розенка показалася з ним на спині та у хижому купальнику

Понеділок, 12 серпня 2019, 08:39

Віце-прем’єр Павло Розенко влаштував своїй дамі серця – телеведучій Олені-Крістіні Лебідь пляжний релакс у Батумі.

Парочка насолоджується відпочинком та одне одним, роблячи веселі селфі та викладаючи їх у мережу.

Також телеведуча показала себе тоненьку у леопардовому купальнику.

 
Грузинський відпочинок Розенка та Лебідь триває уже 5 днів
 
"Український "Сухішвілі" на батумському Чорномор'ї", - жартом назвала себе Олена-Крістіна
 
До речі, якось телеведуча зізналася, що їсть усе підряд і не любить готувати
 
"Засмага особливо добре хапається за спину. Особливо, коли не чекаєш, що засмага - в мокрих шортах", - пожартувала Лебідь із Розенком на собі
 
Не лише ж Розенку на коханій лежати
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7 утра, +19🥶, дождь🌩 и шторм 🌊 Не скажу, чтоб я очень собиралась на пляж - меня с балкона сдуло 🙈😂😂😂

Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed) 11 Авг 2019 в 12:32 PDT

Нагадаємо, про свої стосунки Розенко з Лебідь повідомили восени минулого року. 

Фото з Instagram

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