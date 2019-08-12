Кохана Розенка показалася з ним на спині та у хижому купальнику

Віце-прем’єр Павло Розенко влаштував своїй дамі серця – телеведучій Олені-Крістіні Лебідь пляжний релакс у Батумі.

Парочка насолоджується відпочинком та одне одним, роблячи веселі селфі та викладаючи їх у мережу.

Також телеведуча показала себе тоненьку у леопардовому купальнику.

Грузинський відпочинок Розенка та Лебідь триває уже 5 днів

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"Український "Сухішвілі" на батумському Чорномор'ї", - жартом назвала себе Олена-Крістіна

До речі, якось телеведуча зізналася, що їсть усе підряд і не любить готувати

"Засмага особливо добре хапається за спину. Особливо, коли не чекаєш, що засмага - в мокрих шортах", - пожартувала Лебідь із Розенком на собі

Не лише ж Розенку на коханій лежати

Нагадаємо, про свої стосунки Розенко з Лебідь повідомили восени минулого року.

Фото з Instagram