Кохана Розенка показалася з ним на спині та у хижому купальнику
12 серпня 2019, 08:39
Віце-прем’єр Павло Розенко влаштував своїй дамі серця – телеведучій Олені-Крістіні Лебідь пляжний релакс у Батумі.
Парочка насолоджується відпочинком та одне одним, роблячи веселі селфі та викладаючи їх у мережу.
Також телеведуча показала себе тоненьку у леопардовому купальнику.
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7 утра, +19🥶, дождь🌩 и шторм 🌊 Не скажу, чтоб я очень собиралась на пляж - меня с балкона сдуло 🙈😂😂😂
Нагадаємо, про свої стосунки Розенко з Лебідь повідомили восени минулого року.
Фото з Instagram
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