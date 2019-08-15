Брежнєва вділа золоті штани і прикрасила обкладинку російського глянцю

Cпівачка Віра Брежнєва похвалилася дуже значущим досягненням - першою своєю обкладинкою Vogue. Щоправда, поки лише російського. Зате знімали у Франції.

Як написала артистка у Instagram, це була її мрія, яка здійснилася.

Віра давно мріяла потрапити на обкладинку Vogue

"Це був неймовірний знімальний день у Парижі, який я запам'ятаю назавжди!", - запевнила Віра.

А ще глянець повідомив, що Брежнєва стане амбасадором цьогорічних модних вечірок Vogue Fashion`s Night Out, що пройдуть у Москві та Петербурзі.

Співачка стала амбасадором модного заходу в Росії

Нагадаємо, нещодавно Віра ділилася бекстейджем неформальної родинної фотосесії, зіркою якої стала собачка, яка покакала.

Фото з Instagram Брежнєвої та Vogue Russia