Брежнєва вділа золоті штани і прикрасила обкладинку російського глянцю
15 серпня 2019, 14:29
Cпівачка Віра Брежнєва похвалилася дуже значущим досягненням - першою своєю обкладинкою Vogue. Щоправда, поки лише російського. Зате знімали у Франції.
Як написала артистка у Instagram, це була її мрія, яка здійснилася.
"Це був неймовірний знімальний день у Парижі, який я запам'ятаю назавжди!", - запевнила Віра.
А ще глянець повідомив, що Брежнєва стане амбасадором цьогорічних модних вечірок Vogue Fashion`s Night Out, що пройдуть у Москві та Петербурзі.
Нагадаємо, нещодавно Віра ділилася бекстейджем неформальної родинної фотосесії, зіркою якої стала собачка, яка покакала.
Фото з Instagram Брежнєвої та Vogue Russia
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