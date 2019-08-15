39-річна Куриленко показала личко без мейкапу і фігурку в купальниках

15 серпня 2019, 16:15

Літа вже лишилося небагато, але "дівчина Бонда" Ольга Куриленко продовжує милувати око своїми гарними світлинами у купальниках.

А ще кінозірка з Бердянська, якій цієї осені виповниться 40 років, показала, як виглядає її личко без косметики.

 
Ольга Куриленко демонструє дівочу фігурку в купальниках
 
"Дівчині Бонда" 39

 
 
А це Оля релаксує на городі під Бердянськом у Провансі
 
Минулої осені Куриленко приїжджала на море у рідний Бердянськ. Цікаво, чи приїде й цього року
 

Нагадаємо, Оля виховує 3-річного сина Александра. Час, який вона проводить із малюком, для актриси набагато важливіший за гламурний шопінг.

Фото з Instagram Куриленко і фотографа Patrice van Malder

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