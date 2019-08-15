39-річна Куриленко показала личко без мейкапу і фігурку в купальниках
15 серпня 2019, 16:15
Літа вже лишилося небагато, але "дівчина Бонда" Ольга Куриленко продовжує милувати око своїми гарними світлинами у купальниках.
А ще кінозірка з Бердянська, якій цієї осені виповниться 40 років, показала, як виглядає її личко без косметики.
Нагадаємо, Оля виховує 3-річного сина Александра. Час, який вона проводить із малюком, для актриси набагато важливіший за гламурний шопінг.
Фото з Instagram Куриленко і фотографа Patrice van Malder
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