39-річна Куриленко показала личко без мейкапу і фігурку в купальниках

Літа вже лишилося небагато, але "дівчина Бонда" Ольга Куриленко продовжує милувати око своїми гарними світлинами у купальниках.

А ще кінозірка з Бердянська, якій цієї осені виповниться 40 років, показала, як виглядає її личко без косметики.

Ольга Куриленко демонструє дівочу фігурку в купальниках

"Дівчині Бонда" 39

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А це Оля релаксує на городі під Бердянськом у Провансі

Нагадаємо, Оля виховує 3-річного сина Александра. Час, який вона проводить із малюком, для актриси набагато важливіший за гламурний шопінг.

Фото з Instagram Куриленко і фотографа Patrice van Malder