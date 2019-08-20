"Сдєлала сіські": Єфросиніна показала, як готується до Тижня моди
20 серпня 2019, 17:00
Телеведуча Маша Єфросиніна вже готується до нового сезону Ukrainian Fashion Week, який стартує з 31-го серпня і триватиме до 4-го вересня у Мистецькому арсеналі.
Зірка показала кілька фото свого "нового стилю" - у декольтованій кофтинці з квіточками, з синіми тінями на очах та з намальованими широкими бровами.
А в сторі Маша пожартувала, що коли побачать її груди у цьому прикиді, скажуть, що вона "сдєлала собі сіські".
Нагадаємо, Єфросиніна з тих жінок, які впевнені, що сексуальність зовсім не у "стягнутих дупкою сісяшах".
Фото з Instagram
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